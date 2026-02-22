کاهش محسوس دما از پایان هفته در کرمانشاه

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین تحلیل نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: هوای استان طی امروز و فردا صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود که در برخی ساعات با وزش باد و رشد ابر همراه خواهد بود.

وی افزود: وزش باد در روز دوشنبه به‌ویژه در نیمه شرقی استان از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود و می‌تواند در برخی ساعات قابل توجه باشد، اما پدیده جوی مخاطره‌آمیزی برای این بازه زمانی پیش‌بینی نمی‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه ادامه داد: از روز سه‌شنبه تا پایان هفته، سامانه‌ای ناپایدار جو منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد که ضمن کاهش تدریجی دمای هوا، به‌تناوب سبب افزایش ابرناکی و وزش باد در سطح استان خواهد شد.

زورآوند با اشاره به احتمال بارش‌ها تصریح کرد: این سامانه در ساعاتی از روزهای سه‌شنبه و جمعه می‌تواند بارش‌هایی را به همراه داشته باشد که در برخی مناطق، به‌ویژه نیمه شمالی و نواحی شرقی استان، احتمال وقوع رعدوبرق نیز وجود دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کاهش دمای هوا از روز جمعه آغاز می‌شود و تا یکشنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت که این افت دما نسبتاً محسوس بوده و شهروندان به‌ویژه در مناطق سردسیر استان باید تمهیدات لازم را مدنظر قرار دهند.