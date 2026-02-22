رفیعی: شناخت و مقابله با نفاق و نفوذ برای جامعه ایمانی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی بعدازظهر یکشنبه در محفل تفسیر سوره توبه در حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به جنگ تبوک گفت: این نبرد در سال نهم هجری اتفاق افتاد و از رجب تا آخر شعبان ادامه یافت و حدود ۳۰ هزار نفر با تحمل سختی‌های فراوان خود را به مرزهای روم و حجاز رساندند.



وی افزود: وقتی امپراتوری روم شرقی از اراده و آمادگی مسلمانان مطلع شد، از حمله منصرف شد و لشکر مسلمانان بازگشت و اما در این مسیر، منافقان پیامبر را به شدت مورد آزار قرار دادند.



وی با بیان اینکه پیامبر و انبیا همواره از دو پدیده نفاق و نفوذ آسیب دیده‌اند، گفت: خداوند در آیات ابتدایی سوره بقره انسان‌ها را به سه گروه مؤمن، کافر و منافق تقسیم کرده است و مؤمنان در چهار آیه، کافران در دو آیه و منافقان در ۱۳ آیه مورد اشاره قرار گرفته‌اند.



رفیعی افزود: در ۱۳ سوره قرآن بیش از ۳۰۰ آیه به موضوع نفاق اختصاص یافته است.



وی خاطرنشان کرد: نفاق به ویژه پس از هجرت پیامبر به مدینه شکل گرفت و پیش از ورود پیامبر، قبایل اوس و خزرج سابقه جنگ‌های طولانی داشتند و فردی به نام عبدالله بن اُبی قصد داشت حاکم مدینه شود، اما ورود پیامبر این امر را منتفی کرد و او به ظاهر مسلمان شد.



وی ادامه داد: عبدالله بن اُبی اولین بنیان‌گذار نفاق در اسلام بود و با همراهی معاون خود ابو عامر به عنوان سران منافقان در مدینه فعالیت کردند و پیامبر با آنها مقابله مستقیم نکردند، اما این افراد با اقدامات خود مانع از تحقق کامل اهداف اسلامی می‌شدند و نمونه آن در جنگ احد بود که با مخالفت این گروه، ۳۰۰ نفر از لشگر پیامبر خارج شدند.



استاد حوزه علمیه قم با اشاره به جنگ تبوک اظهار داشت: منافقان حاضر به همراهی در این جنگ نشدند و با بهانه‌تراشی مانع حضور در میدان شدند و خداوند نیز حضور آنها را دوست نداشت و دستور داد افرادی که معذورند در مدینه بمانند.



رفیعی با نقل قول از نامه ۲۷ نهج البلاغه تصریح کرد: پیامبر فرمودند از مؤمن و مشرک نمی‌ترسم، اما از منافقان بیم دارم.



وی افزود: منافق با قول بدقولی می‌کند، دروغ می‌گوید، دیگران را نهی می‌کند اما خود عمل نمی‌کند و عبادات او از روی ریا است.



وی به مسائل روز جامعه نیز اشاره کرد و گفت: برخی از مفسدان اقتصادی کشور نمونه‌ای از منافقان هستند و انتظار می‌رود همانگونه که در مسائل سیاسی و امنیتی با فتنه‌ها برخورد می‌شود، در حوزه اقتصادی نیز اقدام مشابه انجام شود.



رفیعی افزود: منافق قصی‌القلب، بی‌عاطفه، مصر بر گناه و حریص به دنیا است و دومین تهدید درونی، نفوذ است که می‌تواند از درون اسلام را متزلزل کند.



وی با تکیه بر آیه ۴۷ سوره توبه گفت: حضور منافقان در جنگ تبوک اگر محقق می‌شد، باعث ایجاد فتنه و جنگ روانی در بین مسلمانان می‌گردید.



استاد حوزه علمیه قم با اشاره به فضای مجازی و آسیب‌های آن بیان کرد: افراد زیادی به سرعت فریب خورده و تحت تأثیر دشمن قرار می‌گیرند و این گروه با رفتار هیجانی و همراهی با دشمن مشکلات زیادی ایجاد می‌کنند.



وی افزود: نفوذی‌ها با تضعیف روحیه، ایجاد یأس، شایعه‌پراکنی و بزرگنمایی دشمن تلاش می‌کنند تا نسل جوان را به اشتباه بیندازند و تصور کنند که فساد مطلق بهتر از نظام اسلامی است.



رفیعی در پایان تأکید کرد: شناخت و مقابله با نفاق و نفوذ برای جامعه ایمانی ضروری است و تنها با تقویت ایمان و آگاهی می‌توان از آسیب‌های درونی و تهدیدهای دشمنان جلوگیری کرد.