رکوردشکنی صید پره در گلستان؛ رشد ۳۷۰ درصدی صید

اسماعیل جباری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت ده تعاونی صید پره در نوار ساحلی خزر، اظهار کرد: خوشبختانه شاهد جهش قابل توجه در تولید و صید هستیم؛ به طوری که صیادان ما با انجام ۸۱۱ فقره پره‌کشی از دریا، موفق به صید بیش از ۱۹۶ تن انواع ماهی دریایی شامل کپور، کفال، سفید و سایر گونه‌ها شدند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی چشمگیر و بالغ بر ۳۷۰ درصد را نشان می‌دهد.

وی با بیان ارزش اقتصادی این میزان صید، افزود: تلاش شبانه‌روزی بیش از یک هزار صیاد فعال در ده تعاونی منطقه، منجر به کسب درآمدی بالغ بر ۴۷۰ میلیارد ریال شده است که این امر نقش مهمی در اقتصاد خانوارهای صیادی و توسعه منطقه ایفا می‌کند.

حفظ ذخایر خاویاری؛ اولویت محیط‌زیستی

مدیرکل شیلات گلستان در ادامه به اقدامات حفاظتی و محیط‌زیستی اشاره کرد و گفت: در راستای حفظ ذخایر ارزشمند و نسل در خطر انقراض ماهیان خاویاری، همکاری صیادان و ناظرین پره بسیار مثمر ثمر بوده است. طی همین مدت کوتاه، تعداد ۱۹۷ قطعه ماهی خاویاری نارس صید شده، با دقت و ظرافت به دریا بازگردانده شد تا از نابودی این گونه ارزشمند جلوگیری به عمل آید.

جباری با اشاره به چالش‌های پیش روی جامعه صیادی، به مسئله پسروی آب دریای خزر در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: این پدیده طبیعی مشکلات اقتصادی زیادی برای جامعه صیادی ایجاد کرده است. برای برون‌رفت از این وضعیت و توانمندسازی صیادان، شیلات استان برنامه‌های متنوعی را در دستور کار قرار داده است.

وی اظهار کرد: توسعه پرورش ماهی در دریا، گسترش پرورش خانگی ماهی، استفاده بهینه از اراضی ساحلی برای پرورش ماهی با اولویت اشتغال بومیان منطقه و همچنین مشارکت جامعه صیادی در مجتمع پرورش میگوی گمیشان، از جمله راهبردهای مهم ما برای تضمین معیشت و ایجاد درآمد پایدار برای صیادان گلستانی است.