به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقری یکشنبه شب در حاشیه برگزاری نشست کارگروه توسعه شهرستان بهاباد در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور محمدرضا صباغیان نماینده مردم شهرستان‌های مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست در مجلس شورای اسلامی، معاونین آب و فاضلاب استان یزد، بخشداران، شهردار و اعضای شورای شهر در این نشست، اظهار داشت: محور اصلی این جلسه بررسی موانع پیش روی توسعه شهرستان و پیگیری مصوبات گذشته بود.

فرماندار بهاباد با اشاره به بررسی مسائل و مشکلات حوزه آب و فاضلاب در ابتدای این نشست، تصریح کرد: موضوع تأمین مخزن آب برای روستای حاجی‌آباد، بررسی اجرای شبکه فاضلاب در آسفیج، تأمین آب پایدار برای روستای بموئیه و همچنین استفاده از آب‌های زیرزمینی معادن و صنایع در دستور کار قرار گرفت و در خصوص هر یک از این موارد تصمیم‌گیری‌های لازم انجام شد.

وی با اعلام خبر خوش تأمین آمبولانس برای شهرستان بهاباد، خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های مستمر نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و مسئولان شهرستان، یک دستگاه آمبولانس جدید تأمین شده است که برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان، به مجموعه بهداشت و درمان شهرستان تحویل داده خواهد شد.

باقری از بررسی وضعیت احداث بیمارستان بهاباد در این نشست خبر داد و افزود: مقرر شد مسئولان شهرستان برای اخذ توافقنامه با شرکت صنعتی معدنی شهرستان به‌منظور تأمین اعتبار پروژه بیمارستان، پیگیری‌های لازم را انجام دهند. همچنین با توجه به جلسات برگزار شده با وزیر بهداشت، تأکید شد که روند نهایی‌سازی این توافقنامه با جدیت دنبال شود.

فرماندار بهاباد ادامه داد: موضوع جاده بافق - بهاباد نیز مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد پیگیری‌های لازم از سوی مسئولان شهرستان در سطح استان برای ارتقای این محور مواصلاتی ادامه یابد.

وی به بررسی پروژه راه‌آهن اتصالی بهاباد به شرق کشور اشاره کرد و گفت: در این خصوص پس از ارائه گزارش مکاتبات انجام‌شده، مقرر شد فرد مشخصی به‌عنوان مسئول پیگیری مستمر این پروژه تعیین شود.

باقری همچنین از مکان‌یابی زمین برای احداث مجموعه ورزشی، تفریحی و فرهنگی مجهز در بهاباد خبر داد و افزود: در خصوص احداث ژئوپارک نیز مقرر شد دفتر فنی مشخصی برای پروژه تعیین و نیروی مسئول پیگیری منصوب شود.

فرماندار بهاباد در پایان با اشاره به موضوع انتقال آب خلیج فارس به شهرستان، خاطرنشان کرد: مقرر شد جلسه‌ای مشترک میان مجتمع معادن شهرستان و مسئولان برگزار و میزان مصرف آب صنایع و معادن محاسبه شود تا با توجه به شرایط کم‌آبی شهرستان، این موضوع به‌صورت کارشناسی بررسی شود