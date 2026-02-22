پزشکیان: اقدامات ایالات متحده را از نزدیک زیر نظر داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در توییتی به زبان انگلیسی نوشت: «ایران به صلح و ثبات در منطقه متعهد است. مذاکرات اخیر شامل تبادل پیشنهادات عملی و ارائه سیگنالهای دلگرمکننده بود. با این حال، ما همچنان اقدامات ایالات متحده را از نزدیک زیر نظر داریم و تمام تمهیدات لازم را برای هر سناریوی احتمالی اندیشیدهایم.»
رئیسجمهوری با تاکید بر اینکه مذاکرات اخیر با تبادل پیشنهادات عملی و ارائه سیگنالهای دلگرمکننده همراه شده، گفت: با اینحال همچنان اقدامات ایالات متحده را از نزدیک زیر نظر داریم.
