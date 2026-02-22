۳ اسفند ۱۴۰۴، ۲۲:۲۱

پزشکیان: اقدامات ایالات متحده را از نزدیک زیر نظر داریم

رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه مذاکرات اخیر با تبادل پیشنهادات عملی و ارائه سیگنال‌های دلگرم‌کننده همراه شده، گفت: با این‌حال همچنان اقدامات ایالات متحده را از نزدیک زیر نظر داریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در توییتی به زبان انگلیسی نوشت: «ایران به صلح و ثبات در منطقه متعهد است. مذاکرات اخیر شامل تبادل پیشنهادات عملی و ارائه سیگنال‌های دلگرم‌کننده بود. با این حال، ما همچنان اقدامات ایالات متحده را از نزدیک زیر نظر داریم و تمام تمهیدات لازم را برای هر سناریوی احتمالی اندیشیده‌ایم.»

    • هادی IR ۰۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      پزشکیان اگر به منویات رهبری توجه کند و اجرا نمایدسربلندی ایران قطعی ست
    • IR ۰۲:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      سپاس و درود بر شما بزرگوار مان همواره پشت ولایت فقیه مان استوار و پایدار وفادار ایستاده ایم و می ایستیم مرگ بر آمریکا مرگ بر اسراییل مرگ بر اغتشاشگر
    • IR ۰۷:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۵
      انشاالله

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها