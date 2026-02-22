  1. استانها
  2. مرکزی
۳ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۲۸

ایران‌نژاد: واژگونی سمند درمحور اراک_بروجرد ۳ فوتی و مصدوم برجای گذاشت

اراک- رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی گفت: واژگونی یک دستگاه خودروی سواری سمند در محور اراک_بروجرد، محدوده پل دوآب، یک فوتی و ۲ مصدوم بر جای گذاشت.

بهروز ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی گزارش تلفنی ساعت ۲۱ و ۳۶ دقیقه یکشنبه، سانحه واژگونی یک خودرو به واحد ارتباطات اورژانس پیش‌بیمارستانی استان مرکزی، بلافاصله آمبولانس پایگاه اورژانس ۱۱۵ روناس به محل حادثه اعزام شد.

وی با اشاره به واژگونی یک دستگاه خودروی سواری سمند در محور اراک_بروجرد افزود: در این حادثه سه نفر دچار آسیب شدند که متأسفانه یک خانم ۳۶ ساله به دلیل شدت جراحات وارده در صحنه فوت کرد.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی گفت: ۲ مصدوم دیگر پس از دریافت اقدامات تخصصی فوریت‌ پزشکی توسط کارشناسان اورژانس، به بیمارستان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) اراک منتقل شدند.

کد خبر 6756987

