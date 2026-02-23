به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل مدیریت بحران استان کرمان دوشنبه شب در اطلاعیه‌ای از احتمال افزایش آلودگی هوا در شهر کرمان در روز سه شنبه خبر داد.

در اطلاعیه اداره کل مدیریت بحران استان کرمان آمده است: به اطلاع هم‌ استانی‌ های عزیز می‌رساند با توجه به شرایط جوی و احتمال افزایش آلودگی هوا، شهروندان به‌ویژه در مرکز استان کرمان فردا صبح (سه شنبه) پیش از خروج از منزل، آخرین اطلاعیه‌ها و اخبار رسمی را از طریق صدا و سیما، رسانه‌های معتبر محلی، کانال‌های رسمی استانداری کرمان و فضای سایبری مجازی مدیریت بحران دنبال نمایند.