به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، حدود ۵۰ هزار فلسطینی شب گذشته در مسجدالاقصی به اقامه نماز پرداختند. این در حالی است که رژیم صهیونیستی محدودیت های امنیتی خود را برای ممانعت از حضور نمازگزاران فلسطینی در این مکان مقدس تشدید کرده است.

همچنین گزارش شده که نظامیان صهیونیست اقدامات خود را در شهر قدس و اطراف آن به ویژه در ورودی های مسجدالاقصی برای کاهش تعداد نمازگزاران فلسطینی افزایش داده اند.

لازم به ذکر است اشغالگران صهیونیست مانع حضور ساکنان کرانه باختری در مسجد الاقصی شده و هزاران تن از آنها را از ایست بازرسی قلندیا واقع در شمال قدس اشغالی باز می گردانند.