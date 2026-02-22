رهبر انصارالله: آمریکا شریک دشمن صهیونیستی در تمامی جنایاتش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، رهبر جنبش انصارالله یمن در سخنانی گفت: دشمنان به‌صورت فزاینده‌ای مقدسات اسلامی و دررأس آن، مسجدالاقصی را هدف قرار می‎‌دهند و اخیراً محدودیت‌های جدیدی برای ورود نمازگزاران به این مسجد مقدس وضع کرده‌اند.

رهبر انصارالله این اقدام را «گامی خصمانه و بسیار خطرناک» خواند و تأکید کرد که تعیین سقف و عدد مشخصی برای نمازگزاران در مسجدالاقصی نقض آشکار آزادی عبادت و اقدامی تحریک‌آمیز علیه امت اسلامی است.

الحوثی تاکید کرد که هدف نهایی یهودیان، تخریب مسجدالاقصی و نابودی آن به عنوان یک نماد مقدس اسلامی و جایگزین کردن آن با «معبد ادعایی» خودشان است.

وی افزود: دشمنان در تلاشند تا این امت را به مرحله‌ای از بی‌تفاوتی برسانند تا خطرناک‌ترین اتفاق ممکن رخ دهد.

رهبر جنبش انصارالله خاطر نشان کرد که جنایات کشتار روزانه در غزه متوقف نشده و همچنین بمباران ساختمان‌ها، وضعیت گرسنگی و محاصره این باریکه همچنان ادامه دارد.

الحوثی در ادامه گفت که تجاوزات رژیم صهیونیستی به کرانه باختری و همچنین حملات شدید به لبنان ادامه دارد.

سخنان سفیر آمریکا بازتاب‌دهنده سیاست‌های کشورش استوی در واکنش به اظهارات سفیر آمریکا در سرزمین‌های اشغالی تصریح کرد که اظهارات سفیر آمریکا بیانگر سیاست‌های کشورش (آمریکا) است.

الحوثی گفت: سفیر آمریکا اظهارات متعددی داشته که موضع آمریکا را در حمایت از دشمن اسرائیلی برای سلطه بر منطقه، ملت‌ها، کشورها و منابع آن تأیید می‌کند.رهبر انصارالله اظهار داشت: آمریکا شریک دشمن اسرائیلی در تمام جنایات، تجاوزات، اهداف و توطئه‌هایش است.

تنها راه نجات امت، تمسک به خداوند است

الحوثی در ادامه سخنانش با اشاره به طغیان آشکار یهودی-آمریکایی علیه امت، تنها امید و راه نجات این امت را تمسک جستن به خداوند دانست و تاکید کرد که مسیرهای دیگر، مسیرهایی فرسایشی و اتلاف وقت هستند.

وی افزود: هنگامی که امت به مسیرهای فرسایشی تکیه می‌کند، امیدهای خود را به سراب بسته است و تجارب دهه‌های متمادی این امر را ثابت کرده است.