هلاکت نظامی صهیونیست به دست یک نظامی دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، پلیس رژیم صهیونیستی اعلام کرد که یکی از نظامیان این رژیم به دست یک نظامی دیگر به هلاکت رسیده است.

بر اساس این گزارش، پلیس رژیم صهیونیستی اضافه کرد که نظامی مذکور بر اثر اصابت گلوله اشتباهی به سرش به هلاکت رسیده است.

چند روز قبل نیز ارتش رژیم صهیونیستی از هلاکت یکی از نظامیان اطلاعاتی این رژیم وابسته به نیروهای چترباز به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست دیگر در خان یونس واقع در جنوب نوار غزه خبر داد.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد، به نظر می رسد نظامیان اسرائیلی در مناطق موسوم به خط زرد به سمت 2 نیروی وابسته به تیپ چتربازان که در حال انجام مأموریت در منطقه بودند تیراندازی کردند.

این نظامی صهیونیست بعد از آن که به شدت زخمی شد قبل از انتقال به بیمارستان به هلاکت رسید.

این نخستین باری نیست که نظامیان صهیونیست درجریان جنگ غزه به سمت یکدیگر تیراندازی می کنند.