به گزارش خبرنگار مهر، قیمت نفت خام در معاملات امروز دوشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۴ کاهش یافت و بار دیگر از بالاترین سطح شش ماه اخیر فاصله گرفت. این عقب‌نشینی در حالی رخ داد که سرمایه‌گذاران احتمال دستیابی به توافق هسته‌ای میان ایران و آمریکا را ارزیابی می‌کنند؛ موضوعی که می‌تواند به افزایش عرضه نفت در بازارهای جهانی منجر شود.

بر اساس آخرین داده‌ها، هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) به زیر ۶۶ دلار و نفت برنت نیز به کمتر از ۷۱ دلار در هر بشکه رسید و بیش از یک درصد کاهش یافتند. این کاهش اندک اما قابل توجه، پس از آن ثبت شد که نشانه‌هایی از پیشرفت در دیپلماسی هسته‌ای بین تهران و واشنگتن به گوش رسید.

خوش‌بینی به دیپلماسی؛ نفت ایران در راه بازار؟

بر اساس گزارش وبسایت تریدینگ ویو وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که یک راه‌حل دیپلماتیک «برد-برد» در دسترس است و تأیید کرد که قرار است در روزهای آینده با «استیو ویتکاف»، فرستاده آمریکا، در ژنو دیدار کند. مذاکرات جدید قرار است روز پنج‌شنبه این هفته برگزار شود و این موضوع امیدواری‌ها را برای کاهش تنش‌ها افزایش داده است.

تنگه هرمز همچنان در کانون توجه

با وجود کاهش نگرانی‌ها از درگیری گسترده، معامله‌گران همچنان نسبت به امنیت عبور و مرور نفتکش‌ها در تنگه هرمز حساس هستند. این آبراهه استراتژیک که به عنوان یک راهروی کلیدی برای صادرات نفت منطقه محسوب می‌شود، همچنان در کانون توجه فعالان بازار قرار دارد و هرگونه تنش در آن می‌تواند به سرعت بر قیمت‌ها تأثیر بگذارد.

سیاست‌های تجاری ترامپ؛ عاملی در جهت کاهش تقاضا

در کنار تحولات ژئوپلیتیک، یک عامل مهم دیگر نیز به احساسات نزولی در بازار نفت دامن زده است. «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، پس از رد طرح «تعرفه‌های متقابل» توسط دیوان عالی، قصد دارد تعرفه‌های جهانی را به ۱۵ درصد افزایش دهد.

افزایش تعرفه‌ها می‌تواند رشد اقتصاد جهانی را کند کرده و در نتیجه، تقاضا برای نفت را کاهش دهد. این نگرانی‌ها در کنار چشم‌انداز افزایش احتمالی عرضه نفت ایران (در صورت حصول توافق)، فشار دوگانه‌ای را بر قیمت‌ها وارد کرده است.

چشم‌انداز بازار

تحلیلگران معتقدند که بازار نفت در روزهای آینده به شدت به اخبار و تحولات مرتبط با مذاکرات ژنو حساس خواهد بود. هرگونه نشانه مثبت از پیشرفت در این مذاکرات می‌تواند فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد کند، در حالی که بن‌بست در گفتگوها یا تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، احتمال بازگشت قیمت‌ها به مدار صعودی را تقویت خواهد کرد.