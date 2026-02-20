به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملات روز جمعه در پی افزایش نگرانیها درباره احتمال درگیری در تنگه هرمز افزایش یافت؛ مسیری که قیمتها را به بالاترین سطوح چند ماه اخیر نزدیک کرده است.
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال با ۳۰ سنت، معادل ۰.۴۰ درصد افزایش، به ۷۱ دلار و ۹۶ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۳۵ سنت رشد، معادل ۰.۵۳ درصد، در سطح ۶۶ دلار و ۷۸ سنت معامله شد.
پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، هشدار داد در صورت عدم دستیابی به توافق با ایران درباره برنامه هستهای، «اتفاقات بسیار بدی» رخ خواهد داد، قیمت نفت به بالاترین سطح در حدود شش ماه گذشته رسید.
در همین حال، ایران چند روز پس از بسته شدن موقت تنگه هرمز در جریان مانورهای نظامی، یک رزمایش دریایی مشترک با روسیه برگزار کرد؛ اقدامی که بر نگرانیهای بازار درباره امنیت این گذرگاه راهبردی افزوده است.
ایران بهعنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت، در سوی دیگر شبهجزیره نفتخیز عربستان و در آنسوی تنگه هرمز قرار دارد؛ آبراهی که حدود ۲۰ درصد از عرضه جهانی نفت از آن عبور میکند. هرگونه تنش یا درگیری در این منطقه میتواند عرضه نفت به بازارهای جهانی را مختل کرده و به افزایش قیمتها دامن بزند.
علاوه بر ریسکهای ژئوپولیتیکی، گزارشها درباره کاهش ذخایر نفت خام و محدودیت صادرات در برخی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت جهان نیز از قیمتها حمایت کرده است.
بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا که روز پنجشنبه منتشر شد، ذخایر نفت خام این کشور ۹ میلیون بشکه کاهش یافته، در حالی که میزان بهرهبرداری از پالایشگاهها و سطح صادرات افزایش داشته است.
همچنین دادههای مؤسسه جودی نشان میدهد صادرات نفت عربستان سعودی، بهعنوان بزرگترین صادرکننده نفت جهان، در ماه دسامبر به ۶.۹۸۸ میلیون بشکه در روز کاهش یافته که پایینترین سطح از ماه سپتامبر به شمار میرود.
در تحولی دیگر، نرخ تورم سالانه مصرفکننده در ژاپن در ماه ژانویه به ۲ درصد رسید که آهستهترین رشد در دو سال اخیر است؛ موضوعی که میتواند فشار بر بانک مرکزی این کشور برای افزایش نرخ بهره را کاهش دهد.
نرخ بهره پایین در کشورهای واردکننده بزرگ نفت، از جمله ژاپن، معمولاً بهعنوان عاملی حمایتی برای قیمت نفت خام تلقی میشود، چرا که هزینه تأمین مالی و تقاضای انرژی را تقویت میکند.
