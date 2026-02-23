بجنورد- به گزارش خبرنگار مهر، سؤال مسابقه پیامکی شماره (۵) «زندگی با آیه‌ها» به شرح زیر اعلام شد:

مفهوم آیه ۱۳۹ سوره مبارکه نساء:

«فَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَکَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَی الْخَاشِعِینَ»

در کدام گزینه بیان شده است؟

۱- آمادگی کامل در برابر دشمن

۲- قرآن چراغ راه زندگی

۳- تمام عزت نزد خداست

۴- جواب دادن بدی با خوبی

علاقه‌مندان می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۲۱۳ ارسال کنند.

در این مسابقه، ۱۰ جایزه یک‌میلیون‌تومانی به قید قرعه به ۱۰ نفر از شرکت‌کنندگانی که پاسخ صحیح را ارسال کنند، اهدا خواهد شد.

مهلت شرکت در مسابقه تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه، ۵ اسفند اعلام شده و اسامی برندگان یک روز پس از پایان مسابقه منتشر می‌شود.