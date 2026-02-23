انجام عملیات بهسازی مسیرهای روستایی و اصلی بازفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی خداوردی گفت: تیمهای عملیاتی این اداره با استقرار ماشینآلات سبک و سنگین و نیروهای راهدار، عملیات گستردهای را در محورهای مواصلاتی منطقه اجرا کردند.
وی ادامه داد: این عملیات شامل شنریزی و تسطیح محور روستایی مازه سوخته و دره مولا بهمنظور تسهیل تردد ساکنان، لکهگیری آسفالت و اصلاح شکستگی لبه آسفالت در محور اصلی، و همچنین ریزشبرداری و اصلاح قنو (شیارهای سطحی) در مسیرهای پرتردد بوده است.
گفتنی است فرماندار شهرستان کوهرنگ طی بازدید میدانی از محورهای روستایی مازه سوخته و دره مولا، از نزدیک در جریان روند عملیات راهداری و مشکلات تردد در این مسیرها قرار گرفت. در این بازدید، نقاط حادثهخیز و نیازمند توجه ویژه شناسایی و بر تسریع در بهسازی آنها تأکید شد.
