مهدی جمالی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، در حاشیه شورای آموزش و پرورش استان اصفهان اظهار کرد: امروز با نسلی روبه‌رو هستیم که نه به‌درستی مهارت‌آموزی شده و نه در ساحت تربیتی و هویتی تقویت شده است و اگر به این موضوع توجه نکنیم، با نسلی بی‌انگیزه و کم‌مسئولیت مواجه خواهیم شد.

وی با بیان اینکه بخش عمده مشکلات آموزشی ریشه در مسائل نگرشی و رفتاری دارد، افزود: مسئله آموزش‌وپرورش صرفاً مادی نیست، بلکه نیازمند سرمایه‌گذاری جدی در ساحت‌های هویتی، تربیتی و امیدآفرین است.

استاندار اصفهان، معلمان را محور اصلی هر تحول آموزشی دانست و گفت: معلمِ امیدوار و دارای هویت، موتور محرک مدرسه است و باید به جای جلسات صرفاً اداری، شبکه‌های هم‌اندیشی محتوایی برای معلمان با هدف تقویت حس تعلق، شأن معلمی و امید به آینده فعال شود.

جمالی‌نژاد با اشاره به ضرورت طراحی «مدارس مشتاق» تصریح کرد: مدرسه‌ای موفق است که دانش‌آموز در آن احساس دیده‌شدن کند، مسئولیت واقعی بپذیرد و مشارکت داوطلبانه داشته باشد؛ مدرسه نباید صرفاً محل آموزش درسی، بلکه باید کانون تربیت و هویت‌سازی باشد.

وی با تأکید بر نقش‌آفرینی دانش‌آموزان در اداره مدرسه ادامه داد: مشارکت دانش‌آموزان در تصمیم‌سازی‌ها، شوراهای اثرگذار دانش‌آموزی و تعریف مسئولیت‌های اجرایی هفتگی، می‌تواند درمان جدی بی‌هویتی در مدارس باشد.

استاندار اصفهان با بیان اینکه متوسطه اول، حلقه مغفول نظام آموزشی است، خاطرنشان کرد: بیشترین افت انگیزه و بحران هویت در این مقطع شکل می‌گیرد و لازم است برنامه‌های مسئولیت‌محور و مهارت‌محور در این دوره با جدیت بیشتری دنبال شود.

جمالی‌نژاد همچنین بر ضرورت ایجاد نظام بازخورد فعال در مدارس تأکید کرد و گفت: تصمیم‌گیری در آموزش‌وپرورش باید مبتنی بر شنیدن صدای معلمان و دانش‌آموزان باشد؛ مدرسه بدون بازخورد زنده نمی‌ماند.

وی اظهار کرد: حدود ۷۰ درصد فضای منفی مدارس، ادراکی و روانی است و با امیدآفرینی، گفت‌وگوی مستمر و مشارکت دادن دانش‌آموزان می‌توان این فضا را اصلاح کرد؛ نجات آینده آموزش‌وپرورش از مسیر زنده‌کردن حس مسئولیت و تعلق می‌گذرد.