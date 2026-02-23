۴ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۱۹

پیش بینی هواشناسی هرمزگان ۴ اسفندماه ۱۴٠۴

پیش بینی هواشناسی هرمزگان ۴ اسفندماه ۱۴٠۴

بندرعباس- کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: آسمان هرمزگان صاف و شرایط جوی پایداری بر روی استان حاکم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: خلیج فارس و تنگه هرمز آرام و برای رفت و آمد شناورها و امور دریایی مساعد پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد افزود: غرب دریای عمان تا ظهر با وزش بادهای غربی، کمی مواج است.

وی گفت: روز سه شنبه نیز شرایط جوی و دریایی در استان آرام خواهد بود و بعدازظهر چهارشنبه، افزایش بادهای شمال غربی بر روی خلیج فارس سبب متلاطم شدن دریا می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: تلاطم دریا با وزش بادهای شمال غربی تا پایان هفته ادامه دارد.

وی ادامه داد: به لحاظ دمایی در این مدت، نوسان ۱ تا ۲ درجه‌ای دما در استان داریم.

