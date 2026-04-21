پیش بینی هواشناسی هرمزگان در روز سه شنبه یکم اردیبهشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهارکرد: بعدازظهر و شب، وقوع رگبار پراکنده باران و رعد و برق در برخی نقاط به ویژه نیمه غربی استان و ارتفاعات محتمل خواهد بود.

حمزه نژاد افزود: دریای عمان و تنگه هرمز کمی مواج و خلیج فارس با افزایش بادهای شمال غربی متلاطم پیش بینی می‌شود.

وی گفت: بیشینه سرعت باد در خلیج فارس در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به ۱۲۰ سانتیمتر می‌رسد، توصیه می‌شود تمهیدات لازم برای رفت و آمد ایمن شناورها بویژه سبک و صیادی در بنادر غربی استان صورت پذیرد و از رفت و آمد به مقاصد استان‌های خوزستان و بوشهر و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس خودداری شود.

حمزه نژاد خاطرنشان کرد: این شرایط جوی و دریایی به تناوب تا روزهای پایانی هفته جاری ادامه دارد و به لحاظ دمایی در این مدت، دمای استان بین ۱ تا ۳ درجه سلسیوس در نوسان خواهد بود.