به گزارش خبرگزاری مهر، سیده زهرا شریعت پناهی، در خصوص نوجوانانی که امسال برای اولین بار به جرگه روزه‌داران پیوستند، نکات مهم و کلیدی را مطرح کرد.

وی با بیان اینکه نوجوانان در سن رشد قرار دارند و تغذیه کافی و مناسب برای تامین مواد مغذی مورد نیاز بدن آنها بسیار اهمیت دارد، تاکید کرد: نوجوانان نباید این وعده غذایی را حذف کنند و در فاصله زمانی بین افطار و سحر باید کالری مورد نیاز بدن آنان تامین شود.

شریعت پناهی، مصرف سه واحد لبنیات را برای رشد نوجوانان الزامی دانست و توصیه کرد: نوجوانان باید دو واحد میوه و سه واحد سبزی از زمان افطار تا سحر مصرف کنند؛ به طور مثال لبنیات مورد نیاز را می‌توانند به شکل فرنی یا دسرهای مختلف خانگی مصرف کرد. میوه‌ها را نیز به شکل خام یا کمپوت و سبزیجات را به شکل پخته یا خام مصرف کنند.

به گفته وی، نوجوانان باید گوشت را حتما هم در وعده سحری و هم افطاری مصرف کنند تا رشدشان مختل نشود.

شریعت پناهی در پایان توصیه کرد: غذاهای چرب و شیرین مثل زولبیا و بامیه یا حلواهای خیلی شیرین را باید از وعده‌های غذایی نوجوانان حذف کرد. آنان می‌توانند از تنقلاتی مثل آجیل غیرشور در فاصله افطار تا قبل از خوابیدن استفاده کنند یا با خرمای تف داده شده و گردو تنقلات سالم و خوشمزه برای آنان تهیه کرد.