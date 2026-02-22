به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، مجید حاجی‌فرجی متخصص تغذیه با بیان این مطلب افزود: دوره نوجوانی مرحله‌ای حیاتی از رشد است که با افزایش نیازهای متابولیک بدن همراه می‌شود، از این رو روزه‌داری در این سنین نیازمند توجه ویژه‌ای به تأمین انرژی، آب و ریزمغذی‌هاست.

وی تأکید کرد: نوجوانانی که روزه بر آنان واجب شده یا کودکانی که در سنین بالاتر به روزه گرفتن علاقه‌مندند، باید تحت نظر خانواده‌ها قرار گیرند تا در صورت مشاهده علائمی نظیر ضعف، بی‌حالی، رنگ‌پریدگی، افت فشار خون یا کاهش تمرکز در انجام امور روزمره و درس، از ادامه روزه‌داری خودداری کنند.

حاجی‌فرجی در ادامه به اهمیت وعده سحری اشاره و بیان می کند: به‌ویژه دختران ۹ تا ۱۰ ساله نباید بدون خوردن سحری اقدام به روزه‌داری کنند. سحری باید به‌صورت یک وعده غذای کامل مانند ناهار باشد و در کنار آن مصرف میوه یا سبزیجات مثل سالاد ضروری است تا از تشنگی و گرسنگی در طول روز جلوگیری شود.

وی افزود: فیبرهای محلول موجود در سبزیجات و میوه‌ها باعث می‌شود آب بیشتری در بدن حفظ شده و روند جذب غذا آرام‌تر انجام گیرد.

این متخصص تغذیه با بیان اینکه نوجوانان در طول روز از انجام فعالیت‌های بدنی شدید خودداری کرده و حدود ساعت ۲ تا ۳ بعد از ظهر به استراحت بپردازند، ادامه داد: افطار باید با مواد غذایی قندی ساده مثل خرما، چای شیرین ملایم یا شیر همراه با ماده شیرین‌کننده مناسب آغاز شود. حتی می‌توان افطار را با یک لیوان آب جوش باز کرد.

وی افزود: برای افطار روزه‌اولی‌ها مصرف غذاهایی مانند کتلت، کوکو، شامی، سوپ جو، آش‌های غلیظ و غذاهای سبک بهترین گزینه است. همچنین بین افطار تا سحری، نوجوانان باید به اندازه کافی مایعات بنوشند و دو تا سه واحد میوه مصرف کنند.

حاجی‌فرجی با تاکید بر اینکه مصرف نوشیدنی‌های گازدار، چای و قهوه در این ساعات افطار توصیه نمی شود چراکه موجب کم آبی بدن می شود، گفت: توجه به کیفیت مواد غذایی مصرفی و تأمین آب کافی در طول شب، می‌تواند روزه‌داری را به تجربه‌ای مثبت و معنوی برای نوجوانان تبدیل کند، به شرط آنکه با نظارت و تغذیه مناسب همراه باشد.

این متخصص تغذیه بر استفاده از غذاهای ترکیبی مانند کوکوی سیب‌زمینی یا کتلت‌های تهیه‌شده از تلفیق تخم‌مرغ، گوشت، سیب‌زمینی و حبوبات با کمی روغن زیتون تأکید و خاطر نشان کرد: مصرف این غذاها می‌تواند انرژی کافی و پروتئین با ارزش بیولوژیک بالا برای نوجوانان فراهم کند.