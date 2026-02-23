آزیتا حکمتدوست متخصص تغذیه بیمارستان آیتالله طالقانی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت روزهداری در مادران باردار و شیرده گفت: در مادران باردار بهویژه در سهماهه اول تقریباً مسلم است که افت قند خون میتواند برای جنین مضر باشد و در سهماهه دوم و سوم نیز اگرچه شرایط متفاوت است، اما همچنان این احتمال وجود دارد که کاهش قند خون به جنین آسیب بزند؛ بنابراین توصیه میشود مادران باردار حتماً پیش از تصمیم به روزهداری با پزشک معالج خود مشورت کنند.
شرایط مادران شیرده در سال اول و دوم
حکمتدوست با اشاره به مادران شیرده افزود: در سال اول شیردهی که عمده غذای کودک از شیر مادر تأمین میشود و ترکیبات ایمنی و پادتنها در شیر تولید میشود، روزهداری ممکن است بر وضعیت تغذیهای مادر و در نتیجه کودک تأثیر بگذارد.
وی ادامه داد: در سال دوم شیردهی که کودک بیشتر غذا میخورد و بخش اصلی کالری از غذای کمکی تأمین میشود، معمولاً محدودیت کمتری وجود دارد؛ با این حال باز هم توصیه میشود مادران با پزشک کودکان مشورت کنند، چراکه شرایط هر کودک متفاوت است.
توصیههای تغذیهای برای کودکان روزهدار
این متخصص تغذیه درباره کودکانی که به سن تکلیف رسیدهاند یا قصد دارند روزه بگیرند، گفت: باید از افطار تا سحر برنامه غذایی آنها بهگونهای تنظیم شود که مواد مغذی مورد نیاز بدنشان تأمین شود.
وی تأکید کرد: پروتئینها بسیار مهم هستند؛ حتی میتوان در وعده سحر یک عدد تخممرغ برای تأمین پروتئین در نظر گرفت. همچنین استفاده از منابع دیگر پروتئینی مانند مرغ، ماهی، گوشت، حبوبات و سویا باید در برنامه غذایی افطار و سحر گنجانده شود تا از کمبود پروتئین جلوگیری شود.
سه واحد لبنیات و مصرف کافی میوه و سبزیجات
حکمتدوست افزود: مصرف سبزیجات و میوهها باید بهصورت برنامهریزیشده در وعدههای غذایی کودکان قرار گیرد و همچنین دریافت سه واحد لبنیات بین افطار تا سحر ضروری است. هر واحد لبنیات شامل یک لیوان شیر، سهچهارم لیوان ماست، یک قوطی کبریت پنیر یا دو قاشق غذاخوری کشک است.
پرهیز از شیرینی در وعده سحر
وی در پایان خاطرنشان کرد: مصرف زیاد مواد شیرین، بهویژه در وعده سحر، توصیه نمیشود؛ زیرا موجب افزایش سریع و سپس افت قند خون شده و کودک را زودتر گرسنه میکند. در صورت تمایل به مصرف مواد شیرین، بهتر است این مواد در وعده افطار و به میزان محدود استفاده شوند.
