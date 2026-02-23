به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره در گزارشی نوشت: کشته شدن «نمسیو روبن اوسگوئرا سروانتس» معروف به «ال‌منچو» که از سرکردگان بزرگترین باند قاچاق مواد مخدر مکزیک بود موجی از خشونت را در این کشور برانگیخت. خودروها به آتش کشیده شدند و افراد مسلح بزرگراه‌ها را در چند ایالت مسدود کردند.

دبیرخانه دفاع ملی مکزیک اعلام کرد ال منچو، روز یکشنبه در درگیری با نظامیان این کشور در شهر تاپالپا در ایالت خالیسکو زخمی شد و هنگام انتقال هوایی به مکزیکوسیتی جان باخت. آمریکا برای سر او، جایزه‌ای ۱۵ میلیون دلاری تعیین کرده بود.

عملیات پلیس مکزیک علیه ال‌منچو، موجی از خشونت و ناآرامی را در مکزیک به راه انداخت. افراد مسلح خودروها را به آتش کشیده و بزرگراه‌ها را در بیش از شش ایالت از جمله خالیسکو، کولیما، میچوآکان، نایاریت، گواناخواتو و تامائولیپاس مسدود کردند.

پابلو لموس، فرماندار خالیسکو از ساکنان خواست در خانه بمانند و حمل‌ونقل عمومی را به حالت تعلیق درآورد. مدارس در چندین ایالت در روز دوشنبه تعطیل شدند.

وزارت خارجه آمریکا به شهروندان این کشور در ایالت‌های خالیسکو، تامائولیپاس، میچوآکان، گوئررو و نوئوو لئون هشدار داد به دلیل عملیات‌های امنیتی جاری در محل‌های امن بمانند.

ایر کانادا نیز اعلام کرد به دلیل «وضعیت امنیتی جاری» پروازهای خود به پوئرتو وایارتا را تعلیق کرده و از مشتریان خواست به فرودگاه مراجعه نکنند.

یونایتد ایرلاینز و امریکن ایرلاینز نیز اعلام کردند پروازهای خود به پوئرتو وایارتا و گوادالاخارا را لغو کرده‌اند.