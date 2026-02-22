۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۵۸

انتقاد روسیه از تشدید فشار واشنگتن بر آمریکای لاتین

انتقاد روسیه از تشدید فشار واشنگتن بر آمریکای لاتین

یک دیپلمات ارشد روسیه، تشدید فشار واشنگتن بر کشورهای آمریکای لاتین را یک رویه خطرناک ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «نیکلای سوفینسکی» سفیر روسیه در مکزیک در مصاحبه با ریانووستی گفت: آمریکای لاتین وارد دوره فشار شدید خارجی از سوی آمریکا شده است.

وی، فشار بر کشورهای آمریکای لاتین را جوهره راهبرد جدید امنیت ملی آمریکا عنوان کرد که از آن با عنوان دکترین جدید «مونرو» یاد می‌شود.

این دیپلمات روس افزود: سیاست خارجی دولت مکزیک در شرایط فشار آمریکا به عنوان یک عامل تثبیت‌کننده در آمریکای لاتین عمل می‌کند.

سفیر روسیه گفت: اقدامات آمریکا یک رویه خطرناک ایجاد می‌کند که کل نظام حقوقی روابط بین‌الملل در ابعاد جهانی را تهدید می‌کند.

