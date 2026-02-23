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۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۰۴

سوال روز پنجم مسابقه «زندگی با آیه‌ها» در استان تهران+برندگان روزچهارم

سوال روز پنجم مسابقه «زندگی با آیه‌ها» در استان تهران+برندگان روزچهارم

تهران- سوال پنجم و شماره برندگان روز چهارم مسابقه پیامکی طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» که به صورت روزانه ‌و در ایام ماه رمضان برگزار می‌شود، در شهرستانهای استان تهران اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پنجمین روز از ماه مبارک رمضان، نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» در شهرستان های استان تهران تداوم یافت و علاقه‌مندان به جهت متنعم شدن از سفره قرآنی این ماه در طرح نهضت ملی زندگی با آیه‌ها می‌توانند به سوال زیر پاسخ داده و در مسابقه زندگی با آیه‌ها شرکت کنند.

سوال: مفهوم آیه ۱۳۹ سوره مبارکه نساء «أَیَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِیعًا»

در کدام گزینه بیان شده است؟

گزینه اول: آمادگی کامل در برابر دشمن

گزینه دوم: قران چراغ راه زندگی

گزینه سوم: تمام عزت نزد خداست

گزینه چهارم: جواب دادن بدی با خوبی

علاقمندان جهت شرکت در مسابقه، می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۱۵۳، پیامک کنند.

فرصت شرکت در مسابقه هر روز، تا ساعت ۲۴ همان روز است.

شماره برندگان روز چهارم:
 

۱۷۰۶****۰۹۱۲

۸۶۹۹****۰۹۳۶

۸۴۹۴****۰۹۱۳

۶۲۱۷****۰۹۳۰

۲۳۳۹****۰۹۹۳

۶۶۴۱****۰۹۳۷

۹۳۲۶****۰۹۱۲

۷۳۶۲****۰۹۳۰

۲۸۱۸****۰۹۹۴

۹۵۹۸****۰۹۲۲

هرکدام از دارندگان شماره های بالا برنده جایزه یک میلیون تومانی شده اند.

کد مطلب 6757190

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