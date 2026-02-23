خبرگزاری مهر- گروه استانها: نهضت قرآنی «زندگی با آیهها» در ماه مبارک رمضان امسال در حالی وارد فاز سوم اجرا میشود که تجارب ذیقیمت اجرای این حرکت گسترده قرآنی نیز به کار آمده و دستاندرکاران در راستای تحقق اهداف پنجساله و با بهرهگیری از تجارب ۲ سال گذشته توانستهاند این ضیافت عظیم مردم ایرانزمین بر گرد سفره کلامالله مجید را بیش از پیش گسترش دهند.
در استان چهارمحال و بختیاری نیز طی جلسات متعددی که به همت ادارهکل تبلیغات اسلامی و تیم رسانهای با نهادهای مختلف برگزار شد، تمهیدات خوبی برای رساندن پیامها و محتوای این نهضت قرآنی برگزار و تصمیمات موثری اتخاذ شد.
اکنون در روز ششم اجرای نهضت ملی زندگی با آیهها در استان چهارمحال و بختیاری قرار داریم و آمارها حاکی از مشارکت فعال و پررنگ مردم استان در این طرح است. همچنین تولید محتوای زندگی با آیهها ناطر بر فرهنگ و زیستبوم مردمان این استان توسط بخش رسانهای ادارهکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری تولید و منتشر میشود. برای آگاهی از اهم تمهیدات رسانهای اجرای نهضت زندگی با آیهها و نیز آمار دقیق مشارکت مردم، گفتگوی ما با مدیر روابط عمومی ادارهکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری از نظر خوانندگان گرامی میگذرد.
سجاد محمدی فارسانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به پرسشی مبنی بر تمهیدات رسانهای سومین دور از اجرای نهضت «زندگی با آیهها» در استان چهارمحال و بختیاری و میزان استقبال جامعه از این حرکت قرآنی در ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: تمهیدات مربوط به اجرای این طرح در سه بازه زمانی قبل، حین و بعد از اجرای این کلانپروژه تعریف و پیشبینی شده است که مرحله به مرحله عملیاتی میشود.
مدیر روابط عمومی و مرکز رسانه ادارهکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه نشستهای تبیینی و توجیهی طرح قبل از ماه رمضان و آغاز نهضت زندگی با آیهها برگزار شد، ادامه داد: نشستهای بسیار خوبی با شهردار و متولیان تبلیغات محیطی مرکز استان داشتیم و نظیر این جلسه در مراکز شهرستانی نیز برگزار شد.
محمدی بیان کرد: با مساعدت مجموعه تبلیغات محیطی شهرداری، فضای شهر شهرکرد مزین به تبلیغات مربوط به نهضت زندگی با آیهها گشته و ۴۰ بوم تبلیغاتی در میادین، چهارراهها و معابر پرتردد نصب شد. همچنین بالغ بر ۲۰ بیلبورد تبلیغاتی و سه تابلونگاره شهر با همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری شهرکرد منقش به تبلیغ این حرکت قرآنی شد.
نصب ۴۰ بوم تبلیغاتی زندگی با آیهها در سطح شهرکرد
وی با تصریح اینکه قریب به ۵۰۰ مترمربع بنر تبلیغاتی ناظر به نهضت ملی زندگی با آیهها در استان چهارمحال و بختیاری نصب شده است، ادامه داد: در همه مراکز شهرستانها و بسیاری از شهرها و مناطق اطراف این تبلیغات با قوت شکل گرفته و مقوله تبلیغات در بسیاری از مناطق دیگر نیز در دستور کار قرار دارد.
محمدی نشست با مدیرکل و معاونتهای صدا و سیمای مرکز جهانبین را یادآور شد و گفت: صدا و سیما تمامقد پای کار زندگی با آیهها بوده و بهطور متوسط هر نیمساعت یکبار سوال مربوط به مسابقه پیامکی آیه منتخب روز، زیرنویس میشود.
مسئول روابط عمومی ادارهکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با یادآوری توهین به مقدسات و به آتش کشیدن برخی مساجد در فتنه آمریکایی صهیونیستی، بیان کرد: به منظور پاسداشت این اماکن مقدس، به همت صدا و سیما ساز و کار پخش زنده نماز جماعت مغرب و معرفی اجمالی مساجد استان از زبان امام جماعت، در دستور کار قرار گرفت و هر شب شاهد پخش مستقیم از یکی از مساجد استان هستیم. همچنین تلاوت و حفظ و تدبر در آیات منتخب نهضت زندگی با آیهها در مساجد باقوت و قدرت در حال انجام است.
کارویژه صدا و سیما برای پاسداشت مساجد فعال استان
محمدی با اشاره به تبیین آیات منتخب زندگی با آیهها توسط نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری، افزود: این برنامه هر سحر ماه مبارک رمضان از سیمای جهانبین پخش میشود که علاقهمندان میتوانند از این مطالب استفاده کنند.
وی با تأکید بر اینکه شمار بسیاری از دستگاهها و نهادها در اجرای نهضت زندگی با آیهها با ادارهکل تبلیغات اسلامی استان همکاری خوبی دارند، گفت: از جمله به کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اشاره میکنم که مقرر شده یک جامعه آماری ۳۵ هزار نفری در استان را تحت پوشش این حرکت قرآنی قرار دهند.
مدیر روابط عمومی ادارهکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری بیان گفت: در نیمه ماه رمضان مصادف با میلاد مسعود امام حسن مجتبی (ع) نمایشگاههایی از ۱۰۰ پوستر آیات زندگی با آیهها در سطح شهر، مصلیها، مساجد شاخص، مدارس و دانشگاهها و ... برگزار خواهد شد.
محمدی اظهار کرد: در جشن میلاد امام حسن مجتبی (ع) اکران ابرپرچم زندگی با آیهها با ابعاد ۲۰۰ مترمربع و مزین به آیه محوری امسال از دیگر برنامهها خواهد بود که تولیدات رسانهای این کار نیز در فضای مجازی منتشر میشود.
محمدی با اشاره به اینکه حوزههای علمیه برادران و خواهران استان نیز تمامقد پای کار زندگی با آیهها هستند، ادامه داد: بالغ بر ۷۰۰ مبلغ استان در میدان هستند و پیش از آغاز ماه رمضان، این مبلغان در نشستی با حجتالاسلام پناهیان نسبت به نهضت زندگی با آیهها توجیه شدند و محصولات مکتوب در اختیارشان قرار گرفت. مقرر شد این مبلغان در فعالیتهای تبلیغی خود در شهرها و روستاهای استان به تبیین و تبلیغ آیات منتخب بپردازند.
بالغ بر ۷۰۰ مبلغ خانم و آقا، پای کار زندگی با آیهها
وی اظهار کرد: آموزش و پرورش هم امسال بیش از ۲ سال گذشته که به علت تعطیلیهای نوروز مدارس دایر نبود، پای کار است و این طرح در مدارس با کمک مبلغان امین و مربیان پرورشی، آموزگاران و سایر نیروها برای دانشآموزان اجرایی میشود. فضای شاد نیز در خدمت اجرای هر چه بهتر این نهضت قرآنی قرار دارد.
مدیر روابط عمومی ادارهکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با قدردانی از همه نهادهای دولتی و مردمی که پای کار آمدند، افزود: نشست یکروزهای هم با قریب به ۳۰۰ فعال میکرو رسانههای استان داشتیم. همراهی فعالان این رسانهها عامل بزرگ موفقیت استان در اجرای طرح زندگی با آیهها در ۲ دوره قبلی بود. همچنین نشست خوب و پرباری با اهالی رسانه استان داشتیم که مقرر شد همه این مجموعهها به صورت روزانه محتواهای مربوط به نهضت زندگی با آیهها را هم در سایت و هم در صفحات مجازی خبرگزاریها منتشر کنند.
تبلیغ آیات منتخب زندگی با آیهها در فضای مجازی
محمدی در خصوص تمهیدات حین اجرای نهضت زندگی با آیهها، توضیح داد: مسابقه پیامکی روزانه در حال اجرا است که روزانه به ۱۰ نفر که پاسخهای صحیح را ارسال کردند به قید قرعه هدیه نقدی اهدا میشود.
مدیر روابط عمومی و مرکز رسانه ادارهکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: تا روز پنجم ماه مبارک رمضان و اجرای نهضت زندگی با آیهها، روزانه پنج هزار نفر با سامانه پیامکی مسابقه با شماره ۳۰۰۰۱۹۲۶ ارتباط میگیرند و پاسخ خود را ارسال میکنند. علاقهمندان برای دریافت لینک سایت و اپلیکیشن زندگی با آیهها عدد ۵ را به شماره ۳۰۰۰۱۹۲۶ ارسال کنند.
محمدی یادآور شد: همراهان اپلیکیشن زندگی با آیهها علاوه بر امکان شرکت در مسابقات، داشتن کُنش و کسب امتیازات بیشتر، در قرعهکشیها شرکت داده میشوند و روزانه از هدایای متنوع و جذاب مادی و معنوی، نقدی و غیرنقدی این سامانه بهرهمند میشوند. کاربران هماستانی اپلیکیشن و سایت زندگی با آیهها در پایان ماه رمضان در قرعهکشی استانی شرکت داده میشوند و از این طریق نیز هدایایی به این افراد تقدیم خواهد شد.
وی با بیان اینکه روزانه قریب به ۱۰ محتوای رسانهای ناظر به آیه منتخب روز منتشر میشود، افزود: این محتواها در کانالها و گروههای استانی در فضای مجازی به طور گسترده منتشر میشود و تقریبا قریب به ۳۰۰ کانال روستایی و شهری این مطالب را به صورت روزانه پخش میکنند.
انتشار گسترده محتوای زندگی با آیهها در شبکههای اجتماعی خارجی
محمدی از انتشار گسترده محتواهای زندگی با آیهها در شبکههای اجتماعی خارجی با همکاری قریب به ۱۷۰ فعال فضای مجازی این شبکهها خبر داد و گفت: این افراد به صورت روزانه به انتشار مطالب ناظر به آیه روز میپردازند و خوشبختانه جریان خوبی در این فضا شکل گرفته و جمعیت مخاطب خوبی را پوشش میدهند.
مدیر روابط عمومی ادارهکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه زندگی با آیهها به دورترین مناطق استان رسیده است، افزود: شاهد این ادعا، دریافت پیامک از مناطق و روستاهای دوردست است که شرکتکنندگان بسیاری از پشت دیوارهای برفی از طریق فضای مجازی با این نهضت قرآنی ارتباط گرفتند و کنشگری میکنند.
محمدی در خصوص تولید محتوای ویژه استانی، اضافه کرد: متناسب با هر آیه، سناریوی آیه به گویش مخصوص هر منطقه و از زبان شهدای شاخص سراسر استان بازگویی میشود که این کار را کارشناسان ما با به خدمت گرفتن هوش مصنوعی انجام میدهند. در این راستا تا امروز، پنج کلیپ با گویشهای متنوع استان تولید و منتشر شده است. این ابتکار مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته و موفق شدیم پیام آیه را با زبان خود شهید و زادگاهش به مخاطبان انتقال بدهیم.
تولید محتوای زندگی با آیهها ناظر به زیستبوم استان
وی یادآور شد: قرائت آیه منتخب روز توسط یکی از قاریان ممتاز استان در یکی از اماکن مذهبی و تاریخی استان از دیگر اقدامات انجام شده در استان برای ترویج هر چه بهتر نهضت زندگی با آیهها بوده است. این تولیدات عرصهای برای معرفی نقاط دیدنی استان برای هموطنان است و از صدا و سیمای استان پخش میشود.
