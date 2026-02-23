۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۲۴

ارزش جهانی دلار پایین آمد

در معاملات امروز بازار جهانی ارز، ارزش دلار در برابر ارزهای مرجع از جمله یورو کاهشی شد. 

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، معامله گران بازار ارز جهانی بر این باورند که تصمیم دیوان عالی آمریکا در غیر قانونی خواندن تعرفه های ترامپ، به نفع رشد اقتصاد جهانی است.

بر همین اساس در معاملات ساعات گذشته بازارهای ارز آسیا، ارزش دلار در برابر ارزهایی نظیر یورو و پوند انگلیس ۰.۴ درصد کاهش یافت و به ۱.۱۸۲۳ و ۱.۳۵۲۱ دلار به ازای هر واحد رسید؛ البته ارزش دلار در برابر ین ژاپن هم کاهش مشابهی را تجربه کرد.

روز جمعه دیوان عالی آمریکا اعلام کرد که اعمال گسترده تعرفه از سوی رئیس جمهور آمریکا بر واردات کالا از دیگر کشورها فراتر از حدود اختیارات وی بوده است؛ در مقابل اما ترامپ با اعمال تعرفه ۱۵ درصدی بر واردات همه کالاها به آمریکا به این تصمیم واکنش نشان داد.

سیم مو سیونگ، کارشناس بانک OCBC سنگاپور، بر این باور است که وضعیت کنونی در آمریکا به تضعیف دلار منجر می شود چرا که بیش از آمریکا به رشد اقتصادی دیگر کشورها کمک می‌کند.

وی بر این باور است که محدود کردن اختیارات ترامپ نتایج مثبت در پی دارد چرا که از تغییرات گسترده‌ در سیاست های آمریکا جلوگیری می کند.

کد خبر 6757230
محمدحسین سیف اللهی مقدم

