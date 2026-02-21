به گزارش خبرگزاری مهر، «استیون میلر» معاون رئیس دفتر کارکنان کاخ سفید در واکنش به مخالفت دیوان عالی آمریکا با تعرفه های گمرکی اعلامی دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور، اعلام کرد که سیاست های تعرفه ای ادامه می یابند.

وی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «فاکس‌نیوز» گفت: رئیس‌جمهور طبق بخش ۳۰۱، ۲۳۲، ۱۲۲، ۳۳۸ و بسیاری دیگر از مقررات قانون فدرال تجارت، اختیار دارد بر کشورهای خارجی تعرفه وضع کند. بنابراین، برنامه او نه‌تنها به‌طور کامل انجام می‌شود، بلکه گسترش هم خواهد یافت.

ترامپ در اقدامی که دهن کجی به دیوان عالی این کشور است، از امضای اعمال تعرفه ۱۰ درصدی بر کالاهای وارداتی از همه کشورها به آمریکا خبر داد.

این اقدام پس از آن صورت می گیرد که دیوان عالی آمریکا در تصمیمی که پیش‌تر اعلام شد، با درخواست دولت ترامپ برای اعمال تعرفه‌های گمرکی بر اساس یک سازوکار مشخص مخالفت کرده بود.

دیوان عالی آمریکا دیروز جمعه تعرفه‌های ترامپ را لغو کرد.

طبق گزارش‌ها، این حکم با ۶ رأی موافق در برابر ۳ رأی مخالف در این دادگاه صادر شده و دادگاه اعلام کرده رئیس‌جمهور اختیار قانونی برای اعمال چنین تعرفه‌های گسترده‌ای را نداشته است.

تعرفه‌ها با استناد به قانون «اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» وضع شده بودند، اما دادگاه گفت: چنین قانونی اجازه اعمال مالیات‌های گسترده بر واردات را نمی‌دهد و نیاز به مجوز کنگره دارد.