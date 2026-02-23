قرآن کریم در قاعده سازی اصول فقه چه نقشی دارد؟

به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با مشارکت پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، کرسی ترویجی «تاثیر روشمند قرآن کریم در قاعده سازی فقهی و اصول فقهی» را برگزار میکنند.
ارائه دهنده این کرسی، حجتالاسلام محمدعلی خادمی کوشا عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی خواهد بود.
در این رویداد علمی، حجتالاسلام سیفالله صرامی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به عنوان ناقد و حجتالاسلام محمدکاظم حقانی فضل مدیر دانشنامه مطالعات فقه معاصر به عنوان دبیر علمی فعالیت خواهند داشت.
کرسی ترویجی «تاثیر روشمند قرآن کریم در قاعده سازی فقهی و اصول فقهی» روز سه شنبه ۵ اسفندماه ساعت ۱۴ تا ۱۵ و ۳۰ دقیقه در پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر واقع در قم، خیابان شهید فاطمی کوچه ۳۰ پلاک ۵۳ برگزار میشود.
