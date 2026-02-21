مرضیه جعفری از هدایت خاتون بم استعفا داد

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- الهام سرگزی: در حالی که کمتر از ۲ هفته از پایان لیگ برتر فوتبال زنان و دوازدهمین قهرمانی خاتون بم می‌گذرد، حالا طبق شنیده‌های موثق با توجه به نبودن حمایت مالی و مشخص نبودن این حامیان برای فصل آینده، مرضیه جعفری سرمربی پرافتخار این تیم از هدایت خاتون استعفا داده و وضعیت این تیم در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

خاتون بم عنوان‌ دار پرافتخارترین تیم فوتبال زنان است؛ تیمی که با دوازده قهرمانی یکه تاز فوتبال زنان بوده و در آسیا نیز پرچم‌دار دختران فوتبالیست ایرانی بوده است.

در سال‌های گذشته نیز بارها مشکلات مالی و نبود حمایت مالی از این تیم مطرح می‌شد، اما امسال این تیم با مشکلات بیشتری روبرو بود.

با وجود بنگاه‌های اقتصادی در بم و ارگ جدید بم به نظر می‌رسد تیم خاتون بم حامی مالی برای فصل آینده ندارد و همین موضوع باعث استعفای مرضیه جعفری از هدایت تیم بمی شده است.

جعفری، در حال حاضر در تیم ملی فوتبال زنان را برای مسابقات جام ملت‌ها آماده می‌کند، اما به نظر می‌رسد با استعفای او و نبودن حامیان مالی برای حمایت از تیمی که سال‌ها در عرصه کشور و آسیا افتخارآفرین بوده حالا باید شاهد انحلال آن باشیم.

زنگ خطری که برای فوتبال زنان در استان کرمان زده شده است.

باید دید در روزهای آینده چه اخباری در این رابطه منتشر می‌شود و آیا خاتون بم منحل می‌شود یا خیر؟

آیا مسئولان استانی و بم برای جلوگیری از این اتفاق تمهیداتی می‌سنجند یا به سادگی خاتون بم به خاطره‌ها می‌پیوندد؟