به گزارش خبرنگار مهر، تنها دو هفته تا آغاز یکی از مهم‌ترین آوردگاه‌های فوتبال زنان آسیا باقی مانده است. رقابتی که این بار نه‌تنها برای کسب جام بلکه برای ترسیم آینده تیم‌ها در مسیر جام جهانی و المپیک اهمیت حیاتی دارد. رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال زنان آسیا ۲۰۲۶ به میزبانی استرالیا برگزار می‌شود. تورنمنتی که نگاه بسیاری از علاقه‌مندان فوتبال زنان در قاره کهن را به خود معطوف کرده است.

در میان ۱۲ تیم حاضر نام تیم ملی فوتبال زنان ایران هم دیده می‌شود. تیمی که برای دومین بار پا به این صحنه می‌گذارد و این بار مأموریتی دشوارتر از همیشه پیش‌رو دارد. شاگردان مرضیه جعفری در گروهی قرار گرفته‌اند که بسیاری آن را سخت‌ترین گروه مسابقات می‌دانند. جایی که باید برابر قدرت‌های تثبیت‌شده‌ای چون فیلیپین، کره‌جنوبی و استرالیا صف‌آرایی کنند و همزمان از سد تیمی عبور کنند که در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی روی فوتبال زنان داشته است.

گذشته‌ای پرچالش؛ آینده‌ای سرنوشت‌ساز

اولین تجربه ایران در این رقابت‌ها با نتایجی سنگین همراه بود. شکست‌هایی که فاصله فنی با قدرت‌های شرق آسیا را عیان کرد و حذف یک مسابقه از جدول به‌دلیل اتفاقات خارج از زمین فرصت کسب نخستین امتیاز تاریخی را هم از بین برد. با این حال همان حضور نخست نقطه شروعی برای دیده‌شدن فوتبال زنان ایران در سطح قاره بود.

این دوره اما اهمیت مضاعفی دارد. کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرده که این مسابقات آخرین دوره‌ای است که نقش مستقیم در تعیین سهمیه‌های جام جهانی را ایفا می‌کند. ۶ تیم برتر قاره مستقیماً راهی جام جهانی ۲۰۲۷ خواهند شد و دو تیم دیگر نیز شانس خود را در پلی‌آف بین‌قاره‌ای جست‌وجو می‌کنند. به بیان ساده‌تر هر امتیاز می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد.

مسیر المپیک از دل آسیا می‌گذرد

اهمیت این رقابت‌ها تنها به جام جهانی محدود نمی‌شود. نتایج این دوره بر مسیر انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس نیز تأثیر مستقیم خواهد داشت. چرا که تیم‌های صعودکننده به مرحله حذفی در چرخه انتخابی المپیک شرایط بهتری خواهند داشت و از مراحل ابتدایی معاف می‌شوند. این یعنی حتی قرار گرفتن در جمع هشت تیم برتر آسیا می‌تواند آینده‌ای متفاوت برای یک نسل از بازیکنان رقم بزند.

امید در دل تردیدها

تیم ایران در شرایطی وارد مسابقات می‌شود که روند آماده‌سازی‌اش با پرسش‌های فراوانی همراه بوده است. کمبود دیدارهای تدارکاتی و محدودیت امکانات کار را برای کادر فنی دشوار کرده اما در فوتبال گاهی انگیزه و انسجام می‌تواند فاصله‌ها را کمتر کند.

فرمول مسابقات نیز روزنه‌ای از امید باقی می‌گذارد. از هر سه گروه دو تیم نخست و دو تیم برتر سوم راهی مرحله حذفی می‌شوند. بنابراین حتی در «گروه مرگ» هم شانس صعود کاملاً از بین نرفته است. ایران اگر بتواند تاریخ‌سازی کند کسب نخستین گل، نخستین امتیاز و شاید نخستین پیروزی می‌تواند معادلات را بر هم بزند و خود را در میان هشت تیم پایانی ببیند.

برنامه بازی‌های تیم ملی ایران در جام ملت‌های فوتبال زنان آسیا به شرح زیر است:

دوشنبه یازدهم اسفندماه ۱۴۰۴

* زنان ایران - زنان کره‌جنوبی (ساعت ۱۲:۳۰ به وقت ایران)

پنج‌شنبه چهاردهم اسفندماه ۱۴۰۴

* زنان ایران - زنان استرالیا (ساعت ۱۲:۳۰ به وقت ایران)

یک‌شنبه هفدهم اسفندماه ۱۴۰۴

* زنان ایران - زنان فیلیپین (ساعت ۱۲:۳۰ به وقت ایران)