  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۵۵

تمرین بدنسازی ملی‌پوشان فوتبال زنان در سالن پک برگزار شد

ملی‌پوشان فوتبال زنان امروز با حضور در سالن پک، یک جلسه تمرین بدنسازی را زیر نظر کادرفنی پشت سر گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، تمرین نوبت صبح امروز تیم ملی فوتبال زنان در سالن پک برگزار شد و بازیکنان زیر نظر کادر فنی و بدنساز تیم، تمرینات قدرتی و مقاومتی متنوعی را انجام دادند.

در این تمرین که با هدف افزایش توان جسمانی و حفظ آمادگی بازیکنان تا زمان برگزاری مسابقات جام ملت‌های آسیا برگزار شد. ملی‌پوشان در چند بخش شامل کار با وزنه تمرینات ثبات عضلانی و تمرین‌های ترکیبی قدرت و سرعت به فعالیت پرداختند.

بازیکنان پس از گرم‌کردن عمومی با برنامه‌ریزی دقیق تمرینات اختصاصی خود را انجام دادند و در پایان نیز به سرد کردن و تمرینات کششی پرداختند.

کد خبر 6757270

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها