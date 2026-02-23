به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، تمرین نوبت صبح امروز تیم ملی فوتبال زنان در سالن پک برگزار شد و بازیکنان زیر نظر کادر فنی و بدنساز تیم، تمرینات قدرتی و مقاومتی متنوعی را انجام دادند.

در این تمرین که با هدف افزایش توان جسمانی و حفظ آمادگی بازیکنان تا زمان برگزاری مسابقات جام ملت‌های آسیا برگزار شد. ملی‌پوشان در چند بخش شامل کار با وزنه تمرینات ثبات عضلانی و تمرین‌های ترکیبی قدرت و سرعت به فعالیت پرداختند.

بازیکنان پس از گرم‌کردن عمومی با برنامه‌ریزی دقیق تمرینات اختصاصی خود را انجام دادند و در پایان نیز به سرد کردن و تمرینات کششی پرداختند.