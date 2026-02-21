مریم جهان‌نجاتی سرمربی تیم فوتبال زنان گل‌گهر سیرجان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیمش در لیگ برتر فوتبال زنان اظهار داشت: امسال لیگ بسیار منظم‌تر از سال‌های گذشته برگزار شد و تیم‌ها با آمادگی بیشتری وارد رقابت‌ها شدند. فاصله بین تیم‌ها کمتر شده بود و همین موضوع باعث شد رقابت تا هفته آخر برای قهرمانی باز باشد و جذابیت لیگ افزایش یابد.

او با اشاره به عملکرد تیمش ادامه داد: ما پیش‌فصل خوبی داشتیم و تمرینات فشرده‌ای را پشت سر گذاشتیم. علاوه بر بازیکنان با تجربه چهار پنج نفر از اعضای تیم ملی جوانان را هم در ترکیب تیم داشتیم که این به ما کمک کرد تعادل خوبی بین تجربه و جوانی برقرار شود. حضور بازیکنان جوان باعث شد تیم ما در کورس قهرمانی خیلی نزدیک به تیم‌های بالای جدول باشد و فاصله تنها دو امتیاز نشان‌دهنده تلاش فوق‌العاده بازیکنان است.

جهان‌نجاتی در توضیح یک اتفاق حساس فصل افزود: اگر اعتماد به نفس بازیکنان جوان ما کمی بیشتر بود شاید لغزشی که مقابل خاتون بم داشتیم و بازی را به آن شکل از دست دادیم رخ نمی‌داد. با این حال این اتفاق‌ها هم جزئی از فوتبال است و سرنوشت بازی‌ها گاهی به همین مسائل بستگی دارد. به هر حال به کادر فنی و بازیکنانم تبریک می‌گویم که تا آخرین هفته برای قهرمانی جنگیدند و روحیه‌ای مثال‌زدنی داشتند.

وی درباره امکانات باشگاه گل‌گهر گفت: یکی از نکات مثبت امسال توجه باشگاه به بخش زنان بود. ما از همان امکاناتی استفاده می‌کنیم که تیم مردان دارند. استادیوم امام علی و استادیوم اصلی باشگاه با کیفیت بالا در اختیار ما قرار گرفتند. حتی در روزهایی که بارندگی زیاد بود و زمین اصلی نامناسب بود باشگاه شرایط برگزاری بازی‌ها را فراهم کرد. سالن ریکاوری و پاداش‌های به‌موقع نیز نمونه‌هایی از حرفه‌ای‌گری باشگاه هستند و مطمئناً نقش مهمی در انگیزه بازیکنان داشتند.

جهان‌نجاتی درباره حضور تیم‌های بزرگ در لیگ امسال و اثر آن بر فوتبال زنان گفت: با اضافه شدن باشگاه‌هایی مثل پرسپولیس و استقلال و حضور تیم‌های مطرحی مانند سپاهان و ملوان سطح رقابت‌ها بالاتر رفت و توجه به فوتبال زنان نیز افزایش پیدا کرد. این رقابت‌ها باعث شده فوتبال زنان روزبه‌روز حرفه‌ای‌تر شود و امیدوارم این روند ادامه پیدا کند تا نتایج آن را در تیم‌های ملی هم ببینیم.

او همچنین به موضوع انتخاب بازیکنان تیم ملی اشاره کرد و گفت: ۱۴ سال تجربه مربیگری در تیم‌های ملی دارم و می‌دانم انتخاب بازیکن کار سختی است. سرمربی تیم ملی باید با توجه به شرایط آماده‌سازی و ترکیب تیم بهترین انتخاب را انجام دهد. به همین دلیل عدم حضور برخی از بازیکنان تیم ما در لیست تیم ملی به همان سلیقه سرمربی تیم بر می‌گردد که ما هم به انتخاب سرمربی تیم ملی احترام می‌گذاریم.

جهان‌نجاتی در پاسخ به وضعیت تیم ملی و شرایط آماده‌سازی بازیکنان برای مسابقات پیش‌رو عنوان کرد: بازیکنان ما در شرایط بدنی بسیار خوبی هستند. با وجود اینکه اردوی آخر فرصت بازی تدارکاتی نداشت اما به نظر می‌رسد اردوهای قبلی و بازی‌های تدارکاتی قبلی برای آماده‌سازی تیم کافی بود. گروه‌بندی مسابقات هم رقابتی است اما بازیکنان ما ثابت کرده‌اند که توان رقابت با تیم‌های قدرتمند آسیایی مثل استرالیا، کره جنوبی و فیلیپین را دارند.

سرمربی تیم فوتبال زنان گل‌گهر درباره امیدواری‌ها برای آینده تیم و بازیکنان جوان افزود: تمرکز ما همواره روی توسعه و ارتقای بازیکنان است. جوان‌ها با درخشش در لیگ و کسب عناوین فردی نشان دادند که برای فوتبال زنان ایران آینده روشن و پرباری در پیش داریم.

جهان‌نجاتی در پایان تاکید کرد: سال جاری برای فوتبال زنان ایران سالی پرجنب‌وجوش بود. لیگ حرفه‌ای‌تر شد، رقابت‌ها نزدیک‌تر و امکانات بهتر شد. امیدوارم این روند ادامه داشته باشد و مسئولین سایر شهرها هم توجه بیشتری به فوتبال زنان داشته باشند تا شاهد رشد همگانی فوتبال زنان در کشور باشیم. از همین حالا خودمان را برای سال آینده و چالش‌های تازه آماده می‌کنیم و امیدواریم روزهای خوبی در انتظار فوتبال زنان باشد.