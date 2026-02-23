پیروزی سپاهان برابر استقلال خوزستان/ بازگشت زردها به نزدیکی صدر

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال سپاهان و استقلال خوزستان در هفته بیست و دوم لیگ برتر شامگاه دوشنبه ۴ اسفند و از ساعت ۱۸:۴۵ با قضاوت شبیر بهروزی در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با نتیجه ۳ بر یک خاتمه یافت.

شروع خوب استقلال خوزستان

نیمه نخست دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان و استقلال خوزستان با تساوی یک بر یک به پایان رسید؛ دیداری که با شوک زودهنگام میهمان آغاز شد اما شاگردان سپاهان پیش از پایان نیمه بازی را به تساوی کشاندند.

استقلال خوزستان بازی را هجومی آغاز کرد و در دقیقه ۷ روی یک حمله برق‌آسا به گل رسید. پاس عمقی و تماشایی سجاد دانایی خط دفاعی سپاهان را شکافت و امیرحسین جلالی‌وند در موقعیت تک‌به‌تک موفق شد دروازه میزبان را خیلی زود باز کند تا سپاهان در همان دقایق ابتدایی غافلگیر شود.

پس از این گل، سپاهان تلاش کرد نبض بازی را در اختیار بگیرد. در دقیقه ۱۱ نخستین حمله جدی این تیم با کار ترکیبی از سمت راست شکل گرفت اما ضربه آریا یوسفی دقت لازم را نداشت و توپ با اختلاف از بالای دروازه به بیرون رفت.

در دقیقه ۲۴ ارسال دقیق و خطرناک احسان حاج‌صفی با عبور از مدافعان استقلال خوزستان به مقابل دروازه رسید و تنها به یک ضربه نیاز داشت، اما کاوه رضایی در شش قدم سایه توپ را زد تا یکی از بهترین فرصت‌های گلزنی سپاهان از دست برود.

فشار حملات سپاهان ادامه داشت و در دقیقه ۲۹ توپ پشت محوطه جریمه به کاوه رضایی رسید. او این بار با ضربه‌ای فنی قصد باز کردن دروازه را داشت اما شوتش با اختلاف از بالای دروازه راهی اوت شد.

در حالی که سپاهان برای جبران گل خورده پیش کشیده بود، استقلال خوزستان نیز در ضدحملات خطرناک نشان داد. در دقیقه ۴۰ آرام عباسی از پشت محوطه جریمه با ضربه والی دروازه سپاهان را تهدید کرد که واکنش به‌موقع حسینی مانع از باز شدن دروازه میزبان شد.

گل تساوی برای سپاهان

سرانجام حملات سپاهان در دقیقه ۴۴ به ثمر نشست. ارسال دقیق احسان حاج‌صفی با اثرگذاری کاوه رضایی در محوطه شش قدم مقابل پای آرش رضاوند قرار گرفت و او با ضربه‌ای ساده دروازه خالی استقلال خوزستان را باز کرد تا بازی به تساوی کشیده شود.

به این ترتیب نیمه نخست این دیدار با نتیجه یک بر یک خاتمه یافت و دو تیم با امید به کسب سه امتیاز راهی رختکن شدند.

شروع نیمه دوم

نیمه دوم دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان و استقلال خوزستان با برتری دو بر یک شاگردان سپاهان به پایان رسید؛ دیداری که با فشار ممتد طلایی‌پوشان در ۴۵ دقیقه دوم همراه بود و در نهایت با درخشش کاوه رضایی به سود میزبان خاتمه یافت.

سپاهان نیمه دوم را هجومی آغاز کرد و در دقیقه ۵۲ محمدمهدی محبی با حمل توپ مناسب از جناح کناری وارد محوطه جریمه شد اما ضربه نهایی او دقت کافی نداشت و توپ از بالای دروازه به بیرون رفت.

در دقیقه ۵۷ بار دیگر حملات ترکیبی سپاهان شکل گرفت و توپ در نهایت به آرش رضاوند رسید اما شوت این بازیکن با اختلاف اندک راهی اوت شد تا فشار میزبان ادامه داشته باشد.

میل سپاهان به شوت‌زنی از پشت محوطه جریمه در دقیقه ۵۸ نیز دردسرساز شد و این بار ریکاردو آلوز با ضربه‌ای خطرناک دروازه استقلال خوزستان را تهدید کرد که توپ از بالای دروازه به بیرون رفت. یک دقیقه بعد (دقیقه ۶۰) آلوز بار دیگر با شوت پای چپ خود شانسش را امتحان کرد که این ضربه با واکنش دشوار محمدجواد کیا به کرنر رفت.

گل برتری سپاهان توسط رضایی

سرانجام حملات پرتعداد سپاهان در دقیقه ۶۸ به ثمر نشست. کاوه رضایی پشت محوطه جریمه صاحب ضربه آزاد شد و با شوتی تماشایی و فنی توپ را به کنج دروازه استقلال خوزستان فرستاد؛ ضربه‌ای دقیق که محمدجواد کیا هیچ واکنشی برای مهار آن نداشت تا سپاهان برای نخستین‌بار در این مسابقه پیش بیفتد.

در دقیقه ۸۳ نیز کاوه رضایی بار دیگر از روی ضربه آزاد دروازه میهمان را تهدید کرد اما این بار شوت او به تیرک دروازه برخورد کرد و به گل تبدیل نشد.

در دقیقه ۸۶ صحنه‌ای مشکوک در محوطه جریمه استقلال خوزستان رخ داد که داور پس از بازبینی تصاویر، خطای انجام‌شده روی امید نورافکن را پنالتی تشخیص داد تا سپاهان فرصت افزایش اختلاف را به دست آورد.

دو دقیقه بعد، در دقیقه ۸۸، ریکاردو آلوز پشت ضربه پنالتی ایستاد اما ضربه این بازیکن پرتغالی با واکنش مناسب محمدجواد کیا مهار شد تا نتیجه همچنان بدون تغییر باقی بماند و هیجان مسابقه به اوج برسد.

آلوز زننده گل سوم برای سپاهان

در دقیقه ۱۰+۹۰ داور مسابقه یک ضربه پنالتی به سود سپاهان اعلام کرد تا فرصت طلایی برای تثبیت پیروزی میزبان فراهم شود. ریکاردو آلوز پشت توپ ایستاد و با ضربه‌ای دقیق موفق شد دروازه استقلال خوزستان را برای سومین بار باز کند تا اختلاف به دو گل افزایش یابد.

در نهایت نیمه دوم با برتری سپاهان همراه بود و این تیم با اتکا به حملات پرتعداد و درخشش کاوه رضایی موفق شد بازگشتی کامل را رقم بزند و سه امتیاز این دیدار را از آن خود کند.

با کسب سه امتیاز این بازی سپاهان ۳۸ امتیازی شد و به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به استقلال تهران در رده دوم ایستاد تیم استقلال خوزستان هم با ۲۵ امتیاز در مکان یازدهم جدول باقی ماند.