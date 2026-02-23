به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «کریل دیمیتریف» رئیس صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه در پیامی در ایکس نوشت: اتحادیه اروپا و انگلیس که از پیش نیز در وضعیت ضعیفی قرار دارند، بیشترین ضربه را از تعرفه جهانی ۱۵ درصدی جدید آمریکا متحمل خواهند شد.

وی افزود: تعرفه‌های ترامپ بیشترین منفعت را برای کشورهایی مثل چین و برزیل به همراه خواهد داشت که او به‌شدت از آنها انتقاد کرده بود. متحدان دیرینه آمریکا از جمله انگلیس، اتحادیه اروپا و ژاپن بیشترین آسیب را از تعرفه‌های جدید خواهند دید.

دیوان عالی آمریکا روز جمعه تعرفه های تجاری اعمال شده توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در قبال واردات کالا از دیگر کشورها را غیر قانونی اعلام کرد. پس از این اقدام ترامپ هم تعرفه واردات کالا از همه کشورها به آمریکا را از ۱۰ به ۱۵ درصد افزایش داد.