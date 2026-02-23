به گزارش خبرگزاری مهر، آیین افتتاحیه طرح «پژواک» با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان و جمعی از مسئولان آموزشی در فضایی صمیمی و پویا برگزار شد.
منوچهر ضیایی مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان در این مراسم با اشاره به اهمیت توجه به ایدهها و نگاههای نو دانشآموزان، اظهار کرد: طرح پژواک با هدف تقویت مهارت بیان، افزایش اعتماد به نفس و میدان دادن به خلاقیت دانشآموزان طراحی شده است.
وی افزود: اگر میخواهیم مدرسه پویا و اثرگذار داشته باشیم، باید صدای دانشآموزان را بشنویم و به آن بها بدهیم.
وی عنوان کرد: پژواک تنها یک برنامه مقطعی نیست؛ بلکه مسیری برای کشف استعدادها و پرورش نسل پرسشگر و مسئولیتپذیر است.
وی تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم دانشآموزان ما بتوانند ایدههای خود را شفاف و مؤثر بیان کنند و در حل مسائل نقشآفرین باشند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان در ادامه به همراه رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک و رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک از بخش «کودک خلاق» بازدید کرد و از نزدیک در جریان فعالیتها و توانمندیهای دانشآموزان قرار گرفت.
وی در حاشیه این بازدید خاطرنشان کرد: دیدن این سطح از خلاقیت و انگیزه در کودکان، امیدبخش و نشاندهنده ظرفیت بالای مدارس استان است.
وی ابراز امیدواری کرد: با اجرای منسجم طرح پژواک در مدارس، شاهد شکوفایی بیشتر استعدادها و حضور فعالتر دانشآموزان در عرصههای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی باشیم.
