احکام شرعی ماه رمضان؛ شرایط تشخیص بیماری برای روزه دار

حجت الاسلام سید علیرضا آرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه استطاعت بدنی یکی از شرایط روزه داری در ماه رمضان است، تاکید کرد: طبیعتاً اگر روزه داری برای سلامتی و تشدید بیماری شخص روزه دار مضر باشد، نباید روزه بگیرد.

وی با طرح این سوال که تشخیص این موضوع که انسان بیمار است آیا برعهده خود او یا پزشک متخصص است و حتی با توصیه نزدیکان به خصوص فرزندان سالمندان مشخص می شود، افزود: باید مراقب بود که در این مسئله دچار افراط و تفریط نشده و تحت تاثیر اظهار نظرهای غیرکارشناسی قرار نگیریم.

امام جمعه گرمسار با بیان اینکه تشخیص اصلی روزه گرفتن یا نگرفتن با خود فرد است و نظر پزشک می تواند به عنوان یک کارشناس، مکلف را کمک کرده و راهنمای او باشد، تاکید کرد: خود فرد مکلف است که در نهایت باید تصمیم بگیرد و شرایط را بسجند و بداند که چه حال و احوالی دارد و آیا دچار ضعف و تشدید بیماری می شود یا خیر؟

آرامی با بیان اینکه ممکن است برخی نزدیکان مشوق این موضوع باشند که فرد بیمار روزه های خود را بگیرد و یا برعکس، ابراز داشت: مکلف خودش باید شرایط را سنجیده و تشخیص دهد.

وی با بیان اینکه حال اگر کسی که اصرار به روزه داری در عین بیماری داشت و شرایط به سلامتی او ضرر می رساند، باید بداند که روزه او قبول نیست و نباید روزه بگیرد، گفت: این افراد در صورتی که اصرار به روزه داری در عین بیماری داشته باشند و برای مثال بعد از چند ماه حال مساعدی پیدا کنند، مجدداً باید روزه های گرفته را نیز بگیرد زیرا روزه های گرفته شان درست نیست.

امام جمعه گرمسار ادامه داد: این موضوع مانند کسی است که با قرض و بدهکاری قصد دارد به حج اعزام شود که در واقع بعد از آنکه مستطیع شد، مجدداً باید به سفر حج برود تا حج او مقبول افتد زیرا در آن زمان این سفر بر او واجب نبوده است.

آرامی با بیان اینکه برخی بیماری ها را می توان مدیریت کرد برای مثال کسی که سنگ کلیه ضعیفی دارد می توان با آب و نوشیدنی بیشتر خودن در سحرها، می توان آن را کنترل کرد و به راحتی روزه داشت، گفت: بچه هایی که دچار ضعف می شوند نیز می توان به همین ترتیب با رژیم غذایی مقوی و استراحت بیشتر به خصوص در شب ها و زمان هایی که مدرسه نیستند، مدیریت کرد تا روزه خودشان را بگیرند.