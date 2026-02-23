به گزارش خبرنگار مهر، اداره تغذیه دانشگاه علامه‌طباطبائی اطلاعیه ثبت‌نام ارزاق صبحانه دانشجویی ویژه فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ برای دانشجویان ساکن خوابگاه‌های دانشگاه را منتشر کرد.

بر این اساس دانشجویان می‌توانند تا ساعت ۲۴ روز شنبه، ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۴ نسبت به ثبت ارزاق در اتوماسیون تغذیه به نشانی https://food.atu.ac.ir و رزرو وعده صبحانه روز یکشنبه، ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ اقدام کنند.

اداره تغذیه دانشگاه علامه‌طباطبائی از همه دانشجویان خوابگاهی خواست به دلیل عدم امکان تمدید مهلت ثبت‌نام، در زمان مقرر نسبت به رزرو بسته صبحانه خود اقدام کنند.