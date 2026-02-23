  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۰۹

ثبت نام ارزاق صبحانه دانشجویی برای ساکنان خوابگاه‌های دانشگاه علامه

به گزارش خبرنگار مهر، اداره تغذیه دانشگاه علامه‌طباطبائی اطلاعیه ثبت‌نام ارزاق صبحانه دانشجویی ویژه فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ برای دانشجویان ساکن خوابگاه‌های دانشگاه را منتشر کرد.

بر این اساس دانشجویان می‌توانند تا ساعت ۲۴ روز شنبه، ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۴ نسبت به ثبت ارزاق در اتوماسیون تغذیه به نشانی https://food.atu.ac.ir و رزرو وعده صبحانه روز یکشنبه، ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ اقدام کنند.

اداره تغذیه دانشگاه علامه‌طباطبائی از همه دانشجویان خوابگاهی خواست به دلیل عدم امکان تمدید مهلت ثبت‌نام، در زمان مقرر نسبت به رزرو بسته صبحانه خود اقدام کنند.

کد خبر 6757306
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها