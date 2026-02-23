به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دیدار با ژنرال «سلستین سیمپوره» وزیر دولت، جنگ و دفاع از میهن جمهوری بورکینافاسو در تهران، از مواضع دولت بورکینافاسو در محکومیت اقدام مذبوحانه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران و ارسال پیام همدردی و تسلیت خطاب به وزیر دفاع قدردانی کرد.
وی با اشاره به اهمیت و جایگاه قاره آفریقا و بهویژه کشورهای مستقل این قاره در سیاست خارجی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران، بر اتخاذ سیاست اصولی توسعه روابط با کشورهای مستقل و انقلابی در منطقه غرب آفریقا بهویژه بورکینافاسو تأکید کرد.
وزیر دفاع همچنین انقلابهای منطقه ساحل شامل بورکینافاسو، نیجر و مالی را به مثابه یک حرکت مردمی علیه سیاستهای استعماری توصیف کرد و افزایش همگرایی و اقدام تحسینبرانگیز این سه کشور در تشکیل اتحادیه ساحل در برابر فشارهای کشورهای غربی را مورد اشاره قرار داد.
امیر سرتیپ نصیرزاده در ادامه با اشاره به استمرار توطئه کشورهای غربی با هدف خدشهدار نمودن حاکمیت و استقلال بورکینافاسو، بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از کشورهای مستقل تأکید کرد.
ژنرال «سلستین سیمپوره» وزیر دولت، جنگ و دفاع از میهن جمهوری بورکینافاسو در این دیدار، ضمن ابراز همدردی با ملت ایران و احترام به شهدای جنگ ۱۲ روزه، مقاومت مردم ایران را ستایش و تصریح کرد: مقاومت مردم ایران را ارج مینهیم که از هویت و استقلال خود دفاع کرد و آن را در برابر همه سلطهگریهای امپریالیسم نگه داشت.
وی افزود: اعتماد داریم دنیا میتواند در یک صلح کامل باشد اگر روابط سلطهگری بین کشورها شکسته شود و فضای بیشتری به عدالت و صلح داده شود.
