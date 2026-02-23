به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی علوی مقدم صبح دوشنبه در جلسه ستاد خدمات سفر خراسان شمالی که درسالن جلسات استانداری برگزار شد، با اشاره به تمهیدات نوروزی اظهار کرد: ستاد خدمات سفر با ۱۳ کمیته تخصصی از ۲۵ اسفند فعالیت خود را آغاز می‌کند و این روند تا ۱۷ فروردین ادامه خواهد داشت.

وی با تأکید بر لزوم اتمام کلیه طرح‌های عمرانی شهری تا پیش از آغاز سفرهای نوروزی افزود: دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان باید با برنامه‌ریزی دقیق، شرایط مناسبی را برای استقبال از مسافران نوروزی فراهم کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی از راه‌اندازی پویش «سفر به خراسان شمالی» خبر داد و تصریح کرد: معرفی ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگی، صنایع‌دستی و سوغات متنوع استان به سراسر کشور از مهم‌ترین اهداف این پویش است.

علوی‌مقدم با اشاره به نقش مدیریت شهری در جذب گردشگر گفت: از تمامی اعضای ستاد خدمات سفر، به‌ویژه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها انتظار می‌رود با بهره‌گیری از ایده‌های خلاقانه و نو در فضاسازی شهری، زمینه جذب هرچه بیشتر گردشگران را فراهم کنند.