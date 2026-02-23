صعود فوتبال باشگاهی ایران با عملکرد مطلوب تراکتور

به گزارش خبرنگار مهر، بخش اجرایی رقابت های لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان فوتبال باشگاهی آسیا در فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۵ با پایان رقابت های مرحله گروهی این بازی ها و همچنین دیدار رفت تیم ها در یک هشتم نهایی اقدام به انتشار نمرات هر یک از کشورهای دارای نماینده در این دوره کرد.

طبق این رده‌بندی، ایران با کسب ۶۸.۹۱۸ امتیاز در جایگاه پنجم آسیا قرار گرفته است تا نسبت به فصل گذشته یک پله بالاتر باشد که عملکرد درخشان تراکتور تبریز در فصل جاری تاثیر زیادی در بهبود کیفیت فوتبال باشگاهی ایران در قاره کهن داشت.

رده بندی این دوره از بازی ها تاثیر بسزایی در میزان تعداد سهمیه ها برای فصل ۲۰۲۸-۲۰۲۷ خواهد داشت.