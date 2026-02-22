نخستین بازیکنان مورد اعتماد ربیعی در تراکتور مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تراکتور تبریز در حالی از ساعت ۱۸:۴۵ امشب یکشنبه در هفته بیست و دوم لیگ برتر فصل جاری میهمان ملوان در بندرانزلی است که پس از جدایی دراگان اسکوچیچ تصمیم به حضور محمد ربیعی به عنوان سرمربی سرخپگوشان تبریزی گرفته شد.

حالا ربیعی برای نخستین تجربه خود روی نیمکت تراکتور دست به انتخاب ۱۱ بازیکن برای جدال با تفکرات مازیار زارع در ملوان زد تا نشان دهد فعلا تصمیم به حفظ ثبات در ترکیب تیمی دارد که نزدیک به دو سال با تفکرات اسکوچیچ بازی کرده بود.

ترکیب تراکتور در شروع بازی امروز با ملوان به شرح زیر است:

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل زاده، فرشاد فرجی، دانیال اسماعیلی فر، تیبور هالیلوویچ، خامروبکوف، مهدی هاشم نژاد، امیرحسین حسین زاده، دوماگوی دروژدک و تومیسلاو اشتراکالی