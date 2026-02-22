۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۴۲

هفته بیست‌ودوم لیگ برتر فوتبال؛

نخستین بازیکنان مورد اعتماد ربیعی در تراکتور مشخص شدند

نخستین بازیکنان مورد اعتماد ربیعی در تراکتور مشخص شدند

سرمربی جدید تراکتور تبریز بازیکنان منتخب خود برای شروع دیدار امروز با ملوان بندرانزلی را مشخص کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تراکتور تبریز در حالی از ساعت ۱۸:۴۵ امشب یکشنبه در هفته بیست و دوم لیگ برتر فصل جاری میهمان ملوان در بندرانزلی است که پس از جدایی دراگان اسکوچیچ تصمیم به حضور محمد ربیعی به عنوان سرمربی سرخپگوشان تبریزی گرفته شد.

حالا ربیعی برای نخستین تجربه خود روی نیمکت تراکتور دست به انتخاب ۱۱ بازیکن برای جدال با تفکرات مازیار زارع در ملوان زد تا نشان دهد فعلا تصمیم به حفظ ثبات در ترکیب تیمی دارد که نزدیک به دو سال با تفکرات اسکوچیچ بازی کرده بود.

ترکیب تراکتور در شروع بازی امروز با ملوان به شرح زیر است:

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل زاده، فرشاد فرجی، دانیال اسماعیلی فر، تیبور هالیلوویچ، خامروبکوف، مهدی هاشم نژاد، امیرحسین حسین زاده، دوماگوی دروژدک و تومیسلاو اشتراکالی

مهدی مرتضویان

