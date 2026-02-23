هشدار انصارالله درباره پروژه خطرناک آمریکایی-صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وب سایت المسیره، محمد الفرح، عضو برجسته دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در واکنش به اظهارات گستاخانه سفیر آمریکا در فلسطین اشغالی درباره حق رژیم صهیونیستی برای اشغال کشورهای عربی و اجرای پروژه موسوم به «اسرائیل بزرگ» اعلام کرد که سخنان سفیر آمریکا در اراضی اشغالی فلسطین، ناشی از سهل انگاری یا سخنانی تصادفی نبوده، بلکه در چارچوب افشای آشکار یک نقشه و اولویت ثابت برای پروژه صهیونیسم و بازوهای آن و در راس آن آمریکا و رژیم صهیونیستی با هدف سیطره بر منطقه است.

محمد الفرح تاکید کرد: این موضوع یک تئوری توطئه یا خیال پردازی نیست، بلکه واقعیتی است که به تدریج در حال آشکار شدن بوده و در این میان کشورهای عربی باید بیدار شود و به ویژه عربستان و مصر بفهمند که رویکرد آمریکا به سمت برچیدن و تضعیف رژیم‌های بزرگ عربی حرکت می‌کند تا بر آنها مسلط شود.

وی گفت که این طرح آمریکایی- صهیونیستی در وهله نخست با هدف تضعیف محور مقاومت در منطقه بوده و سپس به سمت هدف قرار دادن سایر کشورهای منطقه پیش می‌رود. مرحله کنونی که کشورهای عربی و منطقه در آن قرار دارند، اجازه لجاجت نمی‌دهد و آنچه که نیاز داریم یک بازنگری عاقلانه در معادله دوست و دشمن بوده و کشورهای عربی باید توطئه‌های خود علیه مردم یمن را متوقف کنند و متوجه خطراتی که امت اسلامی را تهدید می‌کند باشند.

عبدالواحد ابوراس، معاون وزیر خارجه یمن هم به نوبه خود در همین زمینه گفت که سخنان مایک هاکبیِ جنایتکار، صراحتاً نیت شوم آمریکا و رژیم صهیونیستی را در منطقه ثابت می‌کند و افراد آزاده‌ای که وجدان بیدار دارند، از همان ابتدا خطر پروژه جنایتکارانه آمریکایی- صهیونیستی را درک و طرح‌ها و اقداماتی برای مقابله با آن آماده کرده‌اند.

وی افزود: در چارچوب این تقابل، همه باید از آنچه عبدالملک بدرالدین الحوثی، رهبر جنبش انصارالله در مورد دشمنان امت اسلامی و افشای ماهیت واقعی یهودیان و جنایات آنها براساس آموزه‌های قرآن کریم ارائه می‌دهد، استفاده کنند.

این مقام یمنی با هشدار به رژیم‌های عربی درباره خطر بزرگ توطئه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه آنها گفت: حاکمان و کشورهای منطقه باید صرف صدور بیانیه‌های محکومیت که سلاح افراد ضعیف است را کنار بگذارند و اقدامات موثر و عملی برای شکست پروژه‌های جنایتکارانه که منطقه ما را هدف قرار داده است، اتخاذ کنند.

معاون وزیر خارجه یمن تصریح کرد: ما به کل امت اسلامی و به ویژه جهان عربی می‌گوییم که این خطر بزرگ همه را تهدید می‌کند و تحرکات کنونی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه تنها بخشی از این پروژه خطرناک است.

وی در ادامه با تاکید بر پایداری ملت یمن در برابر پروژه صهیونیسم در منطقه و بازوهای جنایتکار آن که آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند، اظهار داشت: ملت یمن مطمئنند کسانی که از این توطئه و رویکرد خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه آسیب خواهند دید، سازشکاران و کسانی هستند که تسلیم دشمن می‌شوند.