۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۱۶

دعوت از شرکت‌های فعال تجهیزات پزشکی برای طرح مستقیم مسائل و مشکلات

دعوت از شرکت‌های فعال تجهیزات پزشکی برای طرح مستقیم مسائل و مشکلات

روابط عمومی سازمان غذا و دارو از برگزاری سلسله نشست‌های تعاملی با شرکت‌های تأمین‌کننده تجهیزات و ملزومات پزشکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، این نشست‌ها در راستای تسهیل فرآیندهای تولید و واردات تجهیزات و ملزومات پزشکی و با هدف بررسی میدانی و تخصصی چالش‌های شرکت‌های فعال این حوزه برگزار می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، جلسات مذکور با حضور مدیرکل تجهیزات پزشکی و رؤسای ادارات تخصصی برگزار خواهد شد و تمرکز آن بر دریافت مستقیم مسائل، پیشنهادها و پیگیری راهکارهای اجرایی برای رفع موانع موجود است. زمان برگزاری این نشست‌ها چهارشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۴ اعلام شده است.

از کلیه شرکت‌های فعال و علاقه‌مند دعوت شده است حداکثر تا پایان وقت اداری سه‌شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۴، با تکمیل فرم مربوط به سوالات، پیشنهادات و مشکلات خود، اطلاعات لازم را برای برنامه‌ریزی و دسته‌بندی موضوعات به نشانی الکترونیکی sandoghmed2@gmail.com ارسال کنند.

هدف از برگزاری این نشست‌ها، ایجاد ارتباط مستقیم با فعالان حوزه تجهیزات پزشکی و تسریع در بررسی و حل مسائل مطرح‌شده در فضایی کارشناسی و عملیاتی عنوان شده است.

