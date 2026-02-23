به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، این نشستها در راستای تسهیل فرآیندهای تولید و واردات تجهیزات و ملزومات پزشکی و با هدف بررسی میدانی و تخصصی چالشهای شرکتهای فعال این حوزه برگزار میشود.
بر اساس این اطلاعیه، جلسات مذکور با حضور مدیرکل تجهیزات پزشکی و رؤسای ادارات تخصصی برگزار خواهد شد و تمرکز آن بر دریافت مستقیم مسائل، پیشنهادها و پیگیری راهکارهای اجرایی برای رفع موانع موجود است. زمان برگزاری این نشستها چهارشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۴ اعلام شده است.
از کلیه شرکتهای فعال و علاقهمند دعوت شده است حداکثر تا پایان وقت اداری سهشنبه ۵ اسفند ۱۴۰۴، با تکمیل فرم مربوط به سوالات، پیشنهادات و مشکلات خود، اطلاعات لازم را برای برنامهریزی و دستهبندی موضوعات به نشانی الکترونیکی sandoghmed2@gmail.com ارسال کنند.
هدف از برگزاری این نشستها، ایجاد ارتباط مستقیم با فعالان حوزه تجهیزات پزشکی و تسریع در بررسی و حل مسائل مطرحشده در فضایی کارشناسی و عملیاتی عنوان شده است.
نظر شما