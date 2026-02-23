به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از Interesting Engineering، در شهر Moree دو پهپاد روی سقف ایستگاه پلیس محلی مستقر شدهاند که میتوانند ظرف چند دقیقه وارد عملیات شوند.
موری با جمعیتی حدود ۷۱۰۰ نفر، در ماههای اخیر با افزایش جرایم مرتبط با اموال، سرقت و ورود غیرقانونی روبهرو بوده و به همین دلیل به عنوان محل اجرای یک طرح آزمایشی پشتیبانی هوایی از راه دور انتخاب شده است. افزایش نارضایتی شهروندان از رشد جرایم، مسئولان را به استفاده از رویکردی متفاوت سوق داد. روشهای نظارتی معمول به دلیل محدودیت برد کارایی کافی نداشتند و از سوی دیگر، تیمهای پشتیبانی هوایی که در Sydney مستقر هستند، فاصله زیادی با این شهر دارند و منابع محلی برای واکنش سریع نیز محدود است.
نخستین پهپادها در ژانویه ۲۰۲۶ روی سقف ایستگاه پلیس موری نصب شدند. این پهپادها در یک سکوی فرود سقفی ویژه نگهداری میشوند و سامانهای کاملاً خودکار دارند؛ بهگونهای که میتوانند بدون کنترل مستقیم در محل حاضر شوند، مأموریت را انجام دهند، بازگردند، فرود بیایند و بهصورت خودکار شارژ شوند.
این سامانه که بهصورت از راه دور هدایت میشود، با هدف گسترش پوشش هوایی در مناطقی طراحی شده که بهطور سنتی دسترسی سریع به پشتیبانی هوایی نداشتهاند. اپراتورها از مرکز عملیات در بانکستاون، تصاویر زنده ارسالی پهپادها از ایالت New South Wales را دریافت میکنند. این قابلیت به افسران حاضر در اتاق کنترل امکان میدهد رویدادها را بهصورت لحظهای رصد کنند و همزمان واحدهای زمینی نیز به همان اطلاعات تصویری دسترسی داشته باشند.
به گفته پلیس، این طرح نخستین نمونه عملیات کاملاً از راه دور پهپاد در استرالیاست که بدون حضور خلبان در محل انجام میشود. تمامی پروازها از صدها مایل دورتر هدایت میشوند و به این ترتیب نیازی به استقرار نیرو در محل پرتاب وجود ندارد.
