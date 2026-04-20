جزئیات ضوابط تجاری و گمرکی در قانون بودجه ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، برخی ضوابط گمرکی و بازرگانی در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ به شرح زیر است.

- نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی سایر کالاها متوسط نرخ ارز در بهمن ماه سال ۱۴۰۴ در بازار مورد تأیید بانک مرکزی

- حقوق گمرکی واردات دارو، ملزومات مصرفی پزشکی، شیر خشک اطفال و مواد اولیه آنها، بر اساس ارز مبنای ثبت سفارش یک درصد

- حقوق گمرکی واردات اسباب بازی و کالاهای فرهنگی ۶ درصد

- حقوق گمرکی خودرو ۴ درصد؛ توضیح: سود بازرگانی توسط دولت تعیین می شود.

- نرخ عوارض تبدیل پلاک خودروهای وارد شده تا پایان سال ١٤٠٣ به مناطق آزاد تجاری - صنعتی به پلاک ملی معادل حقوق ورودی خودروی مشابه در سال ۱۴۰۴

- حقوق گمرکی گوشی های تلفن همراه با قیمت از ۶٠٠ یورو تا ٩٠٠ یورو ۱۵ درصد

- حقوق گمرکی گوشی‌های تلفن همراه با قیمت بالای ٩٠٠ یورو ۳۰ درصد

- عوارض بر واردات نهاده های دامی یک درصد

- نرخ ثبت (رجیستری) تجهیزات هوشمند وارداتی از قبیل گوشی تلفن همراه و تجهیزات خودروها در شبکه‌های ارتباطی ۲۰۰۰۰۰ ریال

- سقف تعداد واردات آمبوالنس و خودروهای امداد و نجات برای دستگاههای اجرایی مشمول، معاف از حقوق گمرکی،

- مالیات و عوارض ارزش افزوده و سود بازرگانی ۴۰۰۰ خودرو

- سقف تعداد خودرو وارداتی مورد نیاز عملیاتی فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران معاف از پرداخت عوارض و حقوق گمرکی ۳۰۰۰ خودرو

- خرید ماشین آلات و ادوات ویژه آواربرداری در مواقع بحرانهای طبیعی و غیرمترقبه با هفتاد درصد منابع داخلی بنیاد مسکن و معاف از حقوق گمرکی ۱۵۰ دستگاه

- سقف نسبت میزان اختصاص ارز به واردات قطعات منفصله خودروهای سرهم بندی (مونتاژی سی .کی .دی) به ارز اختصاص یافته به واردات خودروی سواری نو و کارکرده حداکثر پنج سال ساخت ۲

- حداقل نرخ عوارض کالاهای آسیب رسان موضوع کاالهای مشمول ماده ٤٨ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت ۲ درصد

- معادل ریالی عوارض دریافتی از هر گردشگر خارجی از مبادی هوایی بر اساس نرخ بازار مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۵ یورو

- عوارض خروج برای هر نفر:

سفر اول ۹۰۰۰۰۰۰ ریال

سفر دوم ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال

سفر سوم و بیشتر ریال

- درآمد حاصل از عوارض محصولات صادراتی کشاوری آب برموضوع بند پ ماده ٣٨ ق.ب.ه.پ - عوارض آب مجازی درسال ١٤٠۵ یک و نیم درصد