جزئیات ضوابط تجاری و گمرکی در قانون بودجه ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، برخی ضوابط گمرکی و بازرگانی در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ به شرح زیر است.
- نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی سایر کالاها متوسط نرخ ارز در بهمن ماه سال ۱۴۰۴ در بازار مورد تأیید بانک مرکزی
- حقوق گمرکی واردات دارو، ملزومات مصرفی پزشکی، شیر خشک اطفال و مواد اولیه آنها، بر اساس ارز مبنای ثبت سفارش یک درصد
- حقوق گمرکی واردات اسباب بازی و کالاهای فرهنگی ۶ درصد
- حقوق گمرکی خودرو ۴ درصد؛ توضیح: سود بازرگانی توسط دولت تعیین می شود.
- نرخ عوارض تبدیل پلاک خودروهای وارد شده تا پایان سال ١٤٠٣ به مناطق آزاد تجاری - صنعتی به پلاک ملی معادل حقوق ورودی خودروی مشابه در سال ۱۴۰۴
- حقوق گمرکی گوشی های تلفن همراه با قیمت از ۶٠٠ یورو تا ٩٠٠ یورو ۱۵ درصد
- حقوق گمرکی گوشیهای تلفن همراه با قیمت بالای ٩٠٠ یورو ۳۰ درصد
- عوارض بر واردات نهاده های دامی یک درصد
- نرخ ثبت (رجیستری) تجهیزات هوشمند وارداتی از قبیل گوشی تلفن همراه و تجهیزات خودروها در شبکههای ارتباطی ۲۰۰۰۰۰ ریال
- سقف تعداد واردات آمبوالنس و خودروهای امداد و نجات برای دستگاههای اجرایی مشمول، معاف از حقوق گمرکی،
- مالیات و عوارض ارزش افزوده و سود بازرگانی ۴۰۰۰ خودرو
- سقف تعداد خودرو وارداتی مورد نیاز عملیاتی فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران معاف از پرداخت عوارض و حقوق گمرکی ۳۰۰۰ خودرو
- خرید ماشین آلات و ادوات ویژه آواربرداری در مواقع بحرانهای طبیعی و غیرمترقبه با هفتاد درصد منابع داخلی بنیاد مسکن و معاف از حقوق گمرکی ۱۵۰ دستگاه
- سقف نسبت میزان اختصاص ارز به واردات قطعات منفصله خودروهای سرهم بندی (مونتاژی سی .کی .دی) به ارز اختصاص یافته به واردات خودروی سواری نو و کارکرده حداکثر پنج سال ساخت ۲
- حداقل نرخ عوارض کالاهای آسیب رسان موضوع کاالهای مشمول ماده ٤٨ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت ۲ درصد
- معادل ریالی عوارض دریافتی از هر گردشگر خارجی از مبادی هوایی بر اساس نرخ بازار مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۵ یورو
- عوارض خروج برای هر نفر:
سفر اول ۹۰۰۰۰۰۰ ریال
سفر دوم ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال
سفر سوم و بیشتر ریال
- درآمد حاصل از عوارض محصولات صادراتی کشاوری آب برموضوع بند پ ماده ٣٨ ق.ب.ه.پ - عوارض آب مجازی درسال ١٤٠۵ یک و نیم درصد
