۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۴۹

ارسال پیامک ممنوع‌الورود شدن به تعدادی از دانشجویان شریف

به تعدادی از دانشجویان دو طرف درگیری‌های روزهای اخیر در دانشگاه شریف پیامک ممنوع الورود شدن ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اعتراضات دانشجویی روزهای اخیر، روز گذشته روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف به مهر اعلام کرد که تعداد اندکی از دانشجویان (کم‌تر از انگشتان دو دست) تا زمان رسیدگی به پرونده کمیته انضباطی ممنوع الورود خواهند شد.

روزنامه شریف نیز امروز اعلام کرده است که ساعتی قبل برای تعدادی از حاضرین «دو طرف درگیری» روزهای گذشته، پیامک ممنوعیت ورود این افراد به دانشگاه ارسال شده است.

شورای صنفی دانشجویان و انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شریف اعلام کرده‌اند اگر دانشجویی با این موضوع مواجه شد، آن‌را برای پیگیری به مسئول کارگروه حقوقی شورا یا روابط عمومی انجمن اطلاع دهد.

کد خبر 6757468
سعدانه طباطبایی نیا

    • US ۰۴:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۵
      در دانشگاه هاکار فرهنگی الزامیه ایجادواحدهای درسی تاریخ تحلیلی ایران و جامعه شناسی تحلیلی ایران برای اشراف کامل در مورد حاکمیت ارضی و منافع ملی درس ایران دوستی و ایران پرستاری در هر چهار سال دانشگاه در واحدهای درسی جوانان جاداده بشه تا اشراف و خوداگاهی به حاکمیت ارضی کشورش و منافع ملی در سینه شون حک بشه .مدیران دانشگاه ها خودشون عرق ملی داشته باشند تا بتوانند دانشجویان سالم پرورش بدن . ایرانی با حاکمیت ملی ارضی خود در تاریخش اش با هیچ کس سرشوخی نداره. کل سرمایه ما خاک و آب و جوانان ماست.

