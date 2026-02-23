به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اعتراضات دانشجویی روزهای اخیر، روز گذشته روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف به مهر اعلام کرد که تعداد اندکی از دانشجویان (کم‌تر از انگشتان دو دست) تا زمان رسیدگی به پرونده کمیته انضباطی ممنوع الورود خواهند شد.

روزنامه شریف نیز امروز اعلام کرده است که ساعتی قبل برای تعدادی از حاضرین «دو طرف درگیری» روزهای گذشته، پیامک ممنوعیت ورود این افراد به دانشگاه ارسال شده است.

شورای صنفی دانشجویان و انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شریف اعلام کرده‌اند اگر دانشجویی با این موضوع مواجه شد، آن‌را برای پیگیری به مسئول کارگروه حقوقی شورا یا روابط عمومی انجمن اطلاع دهد.