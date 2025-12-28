جزئیات جلسه کمیته انضباطی حواشی لیگ کشتی/ خاطیان محروم شدند؟

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات نیمه نهایی و فینال لیگ کشتی آزاد در شرایطی برگزار شد که این مسابقات حواشی بسیار زیادی داشت. تیم ستارگان پاس ساری که در مرحله نیمه نهایی باید به مصاف بانک شهر می‌رفت به دلیل عدم حضور علی مؤمنی در جریان مسابقات از حضور در لیگ انصراف داد و به این ترتیب بانک شهر بدون برگزاری مسابقه نیمه نهایی و به صورت مستقیم به فینال راه پیدا کرد.

مرتضی قربانی سرمربی تیم ستارگان پاس ساری در گفتگو با خبرنگار مهر، علت اصلی عدم حضور در مرحله نیمه نهایی دخالت پژمان درستکار و غلام محمدی در عدم حضور علی مؤمنی اعلام کرد و به همین دلیل خبر از شکایت از پژمان درستکار، حمید یاری و غلام محمدی داد. قربانی معتقد است دخالت‌های آشکار سرمربی تیم ملی کشتی آزاد باعث شده تا علی مؤمنی که امسال با تیم ستارگان پاس ساری قرارداد بسته است، باعث شده این کشتی‌گیر فراری شود و با وجود اینکه سازمان لیگ قرارداد او را ثبت کرده و وزن کشی هم شده اما روز مسابقه با وجود اعلام گوینده سالن مبنی بر اینکه علی مؤمنی به روی تشک برود، او را از سالن کشتی فراری دادند و به همین دلیل قربانی هم تصمیم گرفت در مرحله نیمه نهایی مقابل بانک شهر به میدان نرود.

پس از این حواشی تیم ستارگان پاس ساری از پژمان درستکار، غلام محمدی و حمید یاری شکایت کرد و روز سه‌شنبه هفته گذشته جلسه کمیته انضباطی به خاطر این شکایت برگزار شود. البته فدراسیون کشتی هم اعلام کرده دخالتی در این موضوع نخواهد داشت.

عبدالمهدی نصیرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جزئیات جلسه کمیته انضباطی گفت: در جلسه کمیته انضباطی برخی از دوستان به دلیل حضور در مسابقات قهرمانی کشور در تبریز نتوانستند در جلسه حاضر شوند. با توجه به برگزاری مسابقات قهرمانی کشور در تبریز عذر این افراد هم موجه بود. در نهایت برخی مسائل مربوط به این حواشی در جلسه کمیته انضباطی بررسی شد و صحبت‌ها شنیده شد. قرار است اعضای کمیته انضباطی از دیگر افراد هم استعلام بگیرند و در نهایت نتیجه اعلام خواهد شد.

نایب رئیس فدراسیون کشتی عنوان کرد: به زودی رأی کمیته انضباطی به خاطر حواشی که در لیگ برتر کشتی آزاد به وجود آمد اعلام خواهد شد. پس از آن افراد ۲۰ روز وقت اعتراض دارند و در نهایت پس از تجدید نظر رأی نهایی صادر خواهد شد.