  1. جامعه
  2. انتظامی
۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۵۱

سارقان سریالی منازل در شرق تهران دستگیر شدند

سارقان سریالی منازل در شرق تهران دستگیر شدند

فرمانده پایگاه ششم پلیس آگاهی پایتخت، از دستگیری دو سارق حرفه‌ای منازل در شرق تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید قاسم موسوی‌فر، فرمانده پایگاه ششم پلیس آگاهی پایتخت اظهار کرد:در ساعت ۲۲:۰۰ اواسط مهرماه امسال ، عوامل گشت انتظامی کلانتری ۱۵۹ بی‌سیم به یک دستگاه موتورسیکلت کلیک مشکی‌رنگ با پلاک پوشیده در محدوده خیابان ۱۷ شهریور (تیر دوقلو) مظنون شدند. راکب و ترک‌نشین این موتورسیکلت با پوشش کامل صورت، کلاه ایمنی و ماسک تردد می‌کردند.

وی افزود: مأموران با مشاهده وضعیت مشکوک، دستور ایست صادر کردند که متهمان بدون توجه به فرمان پلیس اقدام به فرار کردند. پس از تعقیب و گریز طولانی، نهایتاً در ترافیک خیابان ارج متوقف و هر دو نفر دستگیر شدند.

فرمانده پایگاه ششم پلیس آگاهی ادامه داد: در بازرسی از متهمان و موتورسیکلت، دو عدد ابزار دست‌ساز مخصوص سرقت (تایلور تغییر کاربری داده‌شده)، انبر قفلی، پیچ‌گوشتی قوی، تعداد زیادی کلید متنوع، کلاه و دستکش که همگی از ادوات حرفه‌ای سرقت منازل محسوب می‌شوند، کشف و ضبط شد.

به گفته وی، همچنین در بازرسی از ترک‌نشین، یک کیف حمایل حاوی یک عدد سکه ۲۴ عیار و یک دستبند چرمی با ضامن فلزی مشکوک به طلا کشف شد. موتورسیکلت مورد استفاده متهمان نیز به پارکینگ منتقل شد.

سرهنگ موسوی‌فر با اشاره به روند قضایی پرونده گفت: هر دو متهم به اتهام سرقت منزل به همراه آلات و ادوات خشن به مراجع قضایی معرفی و حسب دستور مقام قضایی، جهت ادامه تحقیقات تخصصی به پایگاه ششم پلیس آگاهی پایتخت تحویل داده شدند.

وی افزود: بررسی سوابق نشان داد یکی از متهمان دارای سابقه تعقیب در پرونده باندی سرقت منزل در سال گذشته بوده است. در ادامه، بازجویی‌های فنی و تخصصی آغاز و متهمان به ارتکاب سرقت‌های سریالی منازل با شگرد شناسایی ساختمان‌های فاقد دوربین و تخریب درب واحدها اعتراف کردند.

فرمانده پایگاه ششم پلیس آگاهی پایتخت خاطرنشان کرد: با اعترافات انجام‌شده و راهنمایی متهمان، تاکنون ۸ باب ساختمان مسکونی که مورد سرقت قرار گرفته بودند شناسایی و بازسازی صحنه‌های سرقت انجام شده است. تحقیقات برای شناسایی سایر جرایم احتمالی و مال‌باختگان همچنان ادامه دارد.

کد خبر 6757476

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها