سارقان سریالی منازل در شرق تهران دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید قاسم موسوی‌فر، فرمانده پایگاه ششم پلیس آگاهی پایتخت اظهار کرد:در ساعت ۲۲:۰۰ اواسط مهرماه امسال ، عوامل گشت انتظامی کلانتری ۱۵۹ بی‌سیم به یک دستگاه موتورسیکلت کلیک مشکی‌رنگ با پلاک پوشیده در محدوده خیابان ۱۷ شهریور (تیر دوقلو) مظنون شدند. راکب و ترک‌نشین این موتورسیکلت با پوشش کامل صورت، کلاه ایمنی و ماسک تردد می‌کردند.

وی افزود: مأموران با مشاهده وضعیت مشکوک، دستور ایست صادر کردند که متهمان بدون توجه به فرمان پلیس اقدام به فرار کردند. پس از تعقیب و گریز طولانی، نهایتاً در ترافیک خیابان ارج متوقف و هر دو نفر دستگیر شدند.

فرمانده پایگاه ششم پلیس آگاهی ادامه داد: در بازرسی از متهمان و موتورسیکلت، دو عدد ابزار دست‌ساز مخصوص سرقت (تایلور تغییر کاربری داده‌شده)، انبر قفلی، پیچ‌گوشتی قوی، تعداد زیادی کلید متنوع، کلاه و دستکش که همگی از ادوات حرفه‌ای سرقت منازل محسوب می‌شوند، کشف و ضبط شد.

به گفته وی، همچنین در بازرسی از ترک‌نشین، یک کیف حمایل حاوی یک عدد سکه ۲۴ عیار و یک دستبند چرمی با ضامن فلزی مشکوک به طلا کشف شد. موتورسیکلت مورد استفاده متهمان نیز به پارکینگ منتقل شد.

سرهنگ موسوی‌فر با اشاره به روند قضایی پرونده گفت: هر دو متهم به اتهام سرقت منزل به همراه آلات و ادوات خشن به مراجع قضایی معرفی و حسب دستور مقام قضایی، جهت ادامه تحقیقات تخصصی به پایگاه ششم پلیس آگاهی پایتخت تحویل داده شدند.

وی افزود: بررسی سوابق نشان داد یکی از متهمان دارای سابقه تعقیب در پرونده باندی سرقت منزل در سال گذشته بوده است. در ادامه، بازجویی‌های فنی و تخصصی آغاز و متهمان به ارتکاب سرقت‌های سریالی منازل با شگرد شناسایی ساختمان‌های فاقد دوربین و تخریب درب واحدها اعتراف کردند.

فرمانده پایگاه ششم پلیس آگاهی پایتخت خاطرنشان کرد: با اعترافات انجام‌شده و راهنمایی متهمان، تاکنون ۸ باب ساختمان مسکونی که مورد سرقت قرار گرفته بودند شناسایی و بازسازی صحنه‌های سرقت انجام شده است. تحقیقات برای شناسایی سایر جرایم احتمالی و مال‌باختگان همچنان ادامه دارد.