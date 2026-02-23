به گزارش خبرنگار مهر، حسن سپهوند صبح امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: در پی دریافت گزارشهایی مبنی بر سرقت از خطوط اصلی انتقال فرآوردههای نفتی، موضوع بلافاصله در دستور کار دادستانی قرار گرفت و اقدامات فنی و قضایی لازم انجام شد.
وی گفت: در جریان این عملیات، یک دستگاه خودروی سنگین حامل حدود ۲۰ هزار لیتر نفت خام توقیف شد و بررسیها نشان داد این محموله از طریق یک انشعاب غیرمجاز از خط انتقال فرآوردههای نفتی در مسیر جاده سد کرخه برداشت شده است.
دادستان اندیمشک افزود: با اعزام دو نفر از بازپرسان دادسرا به محل حادثه و انجام بررسیهای میدانی، شیرهای غیرمجاز، تجهیزات انتقال فرآوردههای نفتی از خطوط اصلی به کامیونها و ادوات جابهجایی کشف و ضبط شد.
وی توضیح داد: سوخت کشف شده از نوع نفت خام بوده و انشعاب غیرمجاز ایجاد شده نیز در محل شناسایی و به طور کامل معدوم شد.
سپهوند بیان کرد: تاکنون چهار نفر از عوامل این سرقت دستگیر شدهاند و تحقیقات برای شناسایی و دستگیری سایر افراد مرتبط با پرونده با جدیت ادامه دارد.
دادستان اندیمشک هشدار داد: دستگاه قضایی با هرگونه تعرض به تأسیسات و سرمایههای ملی قاطعانه برخورد خواهد کرد و این پرونده تا برخورد قانونی با تمامی عوامل دخیل، بدون هیچگونه اغماض، پیگیری میشود.
