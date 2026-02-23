۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۳۷

عوامل سرقت از خطوط اصلی انتقال فرآورده‌های نفتی دستگیر شدند

اندیمشک - دادستان شهرستان اندیمشک از دستگیری عوامل سرقت از خطوط اصلی انتقال فرآورده‌های نفتی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سپهوند صبح امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر سرقت از خطوط اصلی انتقال فرآورده‌های نفتی، موضوع بلافاصله در دستور کار دادستانی قرار گرفت و اقدامات فنی و قضایی لازم انجام شد.

وی گفت: در جریان این عملیات، یک دستگاه خودروی سنگین حامل حدود ۲۰ هزار لیتر نفت خام توقیف شد و بررسی‌ها نشان داد این محموله از طریق یک انشعاب غیرمجاز از خط انتقال فرآورده‌های نفتی در مسیر جاده سد کرخه برداشت شده است.

دادستان اندیمشک افزود: با اعزام دو نفر از بازپرسان دادسرا به محل حادثه و انجام بررسی‌های میدانی، شیرهای غیرمجاز، تجهیزات انتقال فرآورده‌های نفتی از خطوط اصلی به کامیون‌ها و ادوات جابه‌جایی کشف و ضبط شد.

وی توضیح داد: سوخت کشف شده از نوع نفت خام بوده و انشعاب غیرمجاز ایجاد شده نیز در محل شناسایی و به طور کامل معدوم شد.

سپهوند بیان کرد: تاکنون چهار نفر از عوامل این سرقت دستگیر شده‌اند و تحقیقات برای شناسایی و دستگیری سایر افراد مرتبط با پرونده با جدیت ادامه دارد.

دادستان اندیمشک هشدار داد: دستگاه قضایی با هرگونه تعرض به تأسیسات و سرمایه‌های ملی قاطعانه برخورد خواهد کرد و این پرونده تا برخورد قانونی با تمامی عوامل دخیل، بدون هیچ‌گونه اغماض، پیگیری می‌شود.

