سارقان باغ ویلا در دورود دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی نوریان ظهر امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی وقوع سرقت از باغ ویلا در سطح این شهرستان بررسی موضوع برای شناسائی دستگیری سارق و یا سارقان در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پاسگاه «ژان» دورود با اشراف اطلاعاتی سه نفر را دراین‌رابطه شناسانی و پس از هماهنگی قضائی آنها را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی دورو: گفت متهمان در تحقیقات پلیس به شش فقره سرقت باغ ویلا اعتراف و همراه پرونده متشکله تحویل مراجع قضائی شدند.