۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۰۱

دستگیری سارقین سریالی موتورسیکلت در تبریز

تبریز-فرمانده انتظامی شهرستان تبریز از دستگیری ۷ سارق حرفه ای موتورسیکلت و اماکن خصوصی و کشف ۸ دستگاه موتورسیکلت سرقتی با ۲۵ فقره سرقت در دو عملیات پلیسی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نعمتی صبح دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: برابر اعلام مرکز فوریت های پلیسی مبنی بر سرقت موتورسیکلت و مقادیری اقلام اماکن خصوصی موضوع در دستور کار این فرماندهی قرار گرفت.

وی گفت:ماموران کلانتری ۱۶ بازار و ۲۶ باغمیشه با اشراف اطلاعاتی سارقان را در ۲ عملیات ضربتی و غافلگیرانه دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز تصریح کرد: متهمان پس از انتقال به کلانتری به بزه ارتکابی اعتراف و در تحقیقات تکمیلی پلیس جمعا به ۲۵ فقره سرقت موتورسیکلت و سایر اقلام اماکن خصوصی در سطح شهرستان تبریز اعتراف کردند.

سرهنگ نعمتی با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی متهمان به مرجع قضائی، از شهروندان خواست: ضمن رعایت هشدارهای پلیسی در صورت مشاهده تردد افراد مشکوک و ناشناس، سریعاً با ۱۱۰ تماس و موضوع را به پلیس اطلاع دهند.

